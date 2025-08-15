Peligroso aterrizaje de emergencia de un avión en Taiwán, en el medio del tifón Podul: golpeó un ala contra la pista

El tifón Podul atraviesa Taiwán y China dejando a su paso una estela de destrucción. En Taiwán, se reportan un desaparecido, 100 heridos, y más de 8.000 personas evacuadas. En medio del caos, un avión de carga Boeing 747-8F de la compañía UPS realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan, tras varios intentos fallidos. Mientras tanto, el tifón continuó su avance hacia el continente chino, donde las autoridades han emitido alertas máximas.

Los efectos en Taiwán El tifón Podul tocó tierra en Taiwán este miércoles, causando vientos de hasta 154,8 km/h y ráfagas de hasta 190,8 km/h. El fenómeno meteorológico provocó un desaparecido, 100 heridos y más de 8.000 evacuados, además de cortes de electricidad que afectaron a más de 292.000 hogares. Las lluvias más intensas se registraron en el condado de Pingtung, con 446 milímetros en 18 horas, lo que causó inundaciones y la evacuación de más de un millar de residentes.

Las autoridades también reportaron suspensión de clases y cancelación de vuelos debido a los fuertes vientos y las condiciones extremas.

Aterrizaje de emergencia de un avión de UPS En medio de la tormenta, un avión de carga Boeing 747-8F de la compañía UPS, que había despegado de Hong Kong, se vio obligado a realizar tres intentos de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan. Según un reporte del portal especializado Aviation Safety Network, a las 11:20 UTC, el vuelo abortó la aproximación inicial y ejecutó una maniobra de motor, alejándose del aeropuerto. Una segunda aproximación también fue cancelada debido a las malas condiciones meteorológicas. Finalmente, el avión logró aterrizar con éxito en el tercer intento, alrededor de las 12:08 hora local, aunque con un impacto en el motor. A pesar de la dificultad de la maniobra, no se reportaron heridos.

El tifón de Taiwán dió lugar a situaciones así.

Este 747 de UPS impactó anoche el motor #4 contra la pista tras dos frustradas por rachas de viento, pero pudieron tomar y llegar hasta el aparcamiento.

Vía SpeedbirdHD IG. pic.twitter.com/j9a3gtSnPQ — Aemilius Bis. (@alternateb747) August 14, 2025 El tifón Podul avanza hacia China Después de atravesar Taiwán, el tifón Podul tocó tierra en la provincia china de Fujian en la madrugada del jueves, con vientos máximos de 108 km/h. La provincia de Fujian y la vecina Cantón ya habían activado el nivel 2 de emergencia por tifón, lo que incluye la evacuación preventiva de zonas en riesgo y la suspensión de actividades marítimas y turísticas en áreas expuestas. El tifón también provocó fuertes precipitaciones y ráfagas de viento en el sureste de China, donde las autoridades continúan monitoreando la situación y desplegando equipos de rescate. En particular, las zonas costeras y áreas de montaña podrían enfrentar lluvias extremas en las próximas horas. Con información de EFE