Un "nuevo Ecuador": Daniel Noboa firma decretos para concretar la fusión de ministerios

Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa, reelecto en ese cargo en abril de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , suscribió los decretos correspondientes para poder avanzar en el proceso de fusión y eficiencia administrativa a través de la fusión, traslado y adscripción de los ministerios e instituciones anunciado el pasado 24 de julio.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Así, el Plan de Eficiencia Administrativa "avanza a paso firme para simplificar el aparato estatal, modernizar procesos en el sector público y garantizar el uso adecuado de los recursos del país", señaló este viernes la Presidencia en un comunicado.

Aclaró que durante el proceso de fusión, traslado o adscripción, la ejecución de todos los planes, programas, proyectos, obligaciones, competencias, atribuciones y la atención ciudadanía "continuarán operando con total normalidad y sin interrupciones".

BRASIL Bolsonaro deja prisión domiciliaria para exámenes médicos a semanas del fallo por el presunto intento de golpe de Estado

Los decretos emitidos disponen la fusión por absorción al Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pese a las protestas sociales, especialmente feministas, que se han sucedido desde julio cuando se anunció el proceso.

Asimismo, la fusión al Ministerio de Educación de instituciones como el Ministerio de Cultura y Patrimonio; la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Deportes. La nueva institución pasará a llamarse Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social se fusiona con la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y pasan a llamarse Ministerio de Desarrollo Humano.

El Misterio de Transporte y Otras Publicas absorbe al de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Secretaria de Inversiones Público Privadas. La nueva denominación será Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Pese a la protesta de ambientalistas y otros grupos sociales, Noboa firmó el decreto para que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica se fusione con el de Energía y Minas, para pasar a llamarse Ministerio de Ambiente y Energía.

Por otra parte, el Ministerio de Turismo se fusiona con el de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para llamarse Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Al Viceministerio de Acuacultura y Pesca lo trasladó al de Agricultura, Ganadería.

Noboa dispuso la fusión de varias secretarías

Noboa dispuso la fusión de varias secretarías y que la entidad encargada de las prisiones, así como el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) pasen a ser parte del Ministerio del Interior.

El plan de eficiencia del Gobierno de Noboa, cuyo eslogan es "El nuevo Ecuador", comprende el despido de 5.000 empleados.

Fuente: EFE