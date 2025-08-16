Tomar mate puede ayudar a prevenir el cáncer de mama y de colon en mujeres, según investigador uruguayo

Tomar mate y té puede ayudar en la prevención de los tumores de mama y colon en mujeres , según dijo el oncólogo e investigador Álvaro Ronco.

Ronco, lleva más de 20 años en el Pereira Rossell, donde es médico investigador en Epidemiología del Cáncer y se enfoca en el cáncer de mama y en la nutrición en relación a esta enfermedad, según su perfil de LinkedIn.

Este sábado, en la edición de 2025 de la Conferencia de Invierno sobre Oncología, Ronco expuso sus investigaciones.

De acuerdo a una gacetilla de prensa enviada a El Observador, un primer análisis mostrado por el médico indica que las mujeres uruguayas que no toman mate tienen una probabilidad levemente mayor de desarrollar cáncer de mama , respecto a quienes sí lo toman.

Ronco explicó que llegó a estas conclusiones a partir de modelos estadísticos complejos, llamados regresiones, donde se consideran múltiples variables para estimar los riesgos de contraer la enfermedad.

De acuerdo al investigador, incluso un consumo bajo de mate supone una reducción importante del riesgo. Pero a partir de más de un litro diario, la reducción es más notoria.

Por su parte, el té negro también ayuda: una taza todos los días, o más, está asociado a un menor riesgo de contraer cáncer de mama.

Y según Ronco, la combinación de mate y té es todavía mejor. El riesgo de enfermarse de cáncer de mama es seis veces menor para las mujeres que toman ambas infusiones todos los días, en comparación con las que no lo hacen.

¿Qué pasa con el cáncer de colón? En la conferencia anual sobre cáncer, el investigador mostró un segundo estudio: esta vez sobre el cáncer colorrectal.

El estudio abarcó a 3000 pacientes: 2400 no tenían este tipo de cáncer y 600 sí.

Entre los hombres, no se encontró una correlación con el consumo de mate, pero en las mujeres sí. Incluso, según expuso Ronco, cuanto más avanza al edad de la mujer, más protección tiene asociada al mate.

El impacto positivo del mate se debe a que tiene compuestos bioactivos beneficiosos (polifenoles y ácido oleico e hidroxitirosol) que son antimutagénicos y ayudan a prevenir procesos cancerígenos, según la gacetilla de prensa sobre la exposición del médico.

Sin embargo, el consumo del mate puede resultar dañino para personas que tienen una dieta pobre en antioxidantes.

La yerba tiene sustancias potencialmente carcinógenas (hidrocarburos como dimetilantraceno y benzopirenos) que están inactivas, pero que se pueden volver dañinas si el cuerpo no tiene suficientes antioxidantes.

En cambio, si se combina el consumo del mate con una alimentación que incluya frutas, verduras y aceites saludables, la persona tendrá los antioxidantes que neutralicen las sustancias de la yerba.