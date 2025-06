Marcos Sarraute denunció el drama del remo coastal en Uruguay: "Tenemos botes pero nos los podemos usar", el tiempo pasa y la disciplina será olímpica en Los Ángeles 2028

En 2023 fue campeón de América. El año pasado fue séptimo en el Mundial de Italia con una insólita preparación de 15 minutos. Hace un par de semanas, pagó de su bolsillo US$ 700 y se fue a Costa Rica logrando un cuarto puesto. El remero uruguayo Marcos Sarraute siente que Uruguay está desperdiciando una enorme oportunidad de llegar bien preparado a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 donde la modalidad de remo coastal se sumará por primera vez en la historia al calendario.

"Le planteé a la Federación que dejaran ir al Campeonato Americano de remo coastal Costa Rica a los que nos pagáramos el viaje porque estaban dudando de hacer pruebas selectivas. Los botes de coastal llegaron en julio del año pasado a Uruguay, ya los tenemos, están guardados, pero no se pueden usar por cuestiones administrativas", reveló a Referí.

"Quedé cuarto y no pude pasar a la semifinal porque fui solo. No tenía ni quién me sostenga el bote que en esta disciplina es fundamental. Estamos en un momento complicado", agregó.

"De ese Mundial a la prueba de Costa Rica, no volví a competir en coastal, solo probé media hora el día antes de correr en Costa Rica", denunció Sarraute, de 26 años.

"Cuando la Federación dio el sí me costeé todos los gastos que fueron alrededor de US$ 700", informó.

"A la Copa América de Lima, antes, no fuimos porque no se hicieron pruebas por la falta de disponibilidad de los botes, pasó el tiempo y no fue nadie. Por eso tomé la iniciativa de ir a Costa Rica por mi cuenta".

"Y lo hice porque no hay nadie que tenga la batuta en entrenamiento ni la ventaja que hay en otros deportes donde ya sabés todos los que están despegados. Acá andan bien Estados Unidos y España. Con una buena preparación podés ir a los Juegos Olímpicos con una chance cierta de ganar una medalla", manifestó Sarraute que es licenciado en nutrición donde atiende un consultorio en el Cordón y que estudia Medicina.

"En 2022 con el campeón del mundo tenía los mismos tiempos, más allá de que en este deporte el factor de suerte juega su papel·.

"Llevamos tres años donde toda Sudamérica se desarrolla y nosotros tenemos botes que no los podemos usar. Es complicado. Y esto es mucho más económico de desarrollar que el remo tradicional. Ya tenemos los botes, no hay que tener pista olímpica ni galpón. Es solo salir a remar. Los estamos dejando ir en un deporte donde nadie tiene ventaja, pero los estamos dejando que se vayan. Exigimos resultados, eso sí, pero después no hacemos nada", reflexionó.

"No hay plata cuando somos un deporte que ganó cinco medallas en los Juegos Panamericanos, cinco oros en los Juegos Odesur, obtuvimos un sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokyo, Bruno (Cetraro) fue finalista B en París 2024, logramos medallas del mundo, ¿qué más hay que hacer para que aparezca la plata? Y reitero, para esta modalidad no se necesita un gran inversión, es solo cuestión de ponerle empeño", dijo.

"Con el rival de Estados Unidos estábamos parejos, somos físicamente parecidos, pero ahora se despegó, él pudo entrenar todos este tiempo en esta modalidad. Perú y Brasil se están desarrollando en forma impresionante. Argentina levantó mucho", analizó el remero campeón de la Copa América 2023 en Perú.

"Creo que estamos a tiempo, pero estoy haciendo todo el esfuerzo solo: me contraté un entrenador de afuera, voy a remar solo al lago. Todo solo. De 2022 hasta acá tuvimos tres medallas en Copa América, un oro en Odesur playa, un séptimo puesto del mundo entre 46 países participantes. Es una disciplina donde se puede sorprender, pero no hay que esperar a que milagrosamente alguien se meta en la definición porque para el otro ciclo olímpico ya se te fueron. Hay que prepararse ya".

"Voy a seguir colaborando en las dos disciplinas, pero me estoy enfocando un poco más en el coastal donde veo que tengo más posibilidades", agregó.

"No hago política partidaria con el deporte. Plata invertida en el deporte hoy es plata que se va a ahorrar a futuro en salud y en capital humano porque el deporte forma gente y es futuro. Lo digo por mí mismo: yo no iba para ningún lado y ahora me dedico al remo y voy camino a ser médico. El deporte endereza a la gente, saca a la gente de la calle, de las drogas", reflexionó.