El remo uruguayo inicia un ciclo con nuevo entrenador y una selección definida para importantes objetivos en Asunción

Los primeros se preparan para buscar clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, donde las competencias se disputarán en la modalidad remo coastal, disciplina que también será olímpica en Los Angeles 2028.

Los sub 23, por su parte, ya están elegidos para buscar en Asunción la clasificación a los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollarán también en la capital de Paraguay del 9 al 23 de agosto.

Desde el 10 de febrero, las selecciones están entrenando en Mercedes, en el club de Remeros y en el Río Negro.

El Prepanamericano se llevará a cabo a partir del 19 de marzo y los trailers con los botes ya están en viaje por vía terrestre.

Inmediatamente después, en Asunción, se llevará a cabo el Sudamericano senior y junior. Eso será el 25 y 26 de marzo.

El plantel uruguayo viajará este sábado a Paraguay con Trigo a la cabeza.

Tras 20 días de procesos selectivos, donde se hicieron distintas evaluaciones, se armó el equipo de la siguiente manera:

Single: Luciano García (Club Alemán aunque compite actualmente en Flamengo de Brasil).

Dos remos largos sin timonel: Thiago Scarpatti (Flamengo, hijo de Ruben Scarpatti, exentrenador de las selecciones uruguayas) y Santiago Selios de Remeros de Mercedes.

Doble par (hay solo peso abierto): Valentín De Mattos de Remeros de Salto con Emanuel González de Remeros de Mercedes.

Cuádruple par abierto: Luciano García, Valentín De Mattos, Santiago Selios y Esteban Sosa de Remeros de Mercedes (medallista con 16 años en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en el dos sin timonel, con Leandro Rodas)

Cuatro remos largos sin timonel: misma conformación que el cuádruple.

Single femenino: Cloe Callorda. Es de Remeros de Mercedes pero desde febrero de 2024 compite por Miami Hurricanes Rowing becada por la Universidad de Miami.

Dos remos largos sin timonel femenino: Valeria Olivera y Paulina Centurión, Remeros de Mercedes (ambas fueron reclutadas por el primer programa de Rema Mercedes con el que Trigo revolucionó los sistemas de captación en Soriano).

El sistema de clasificación es complejo. En el cuádruple compiten 12 países y hay cinco plazas en juego. Los cinco que clasifican en este bote, automáticamente clasifican al doble y al single de su país, por lo que esta competencia cobra vital importancia.

En el cuatro remos largos sin timonel hay 10 países inscriptos y cinco plazas en juego que también clasifican al bote del dos sin timonel.

Entre los países no clasificados a través del cuádruple o cuatro sin timonel, el single repartirá otros cuatro cupos, el doble par abierto dos cupos y el dos remos largos sin timonel, un solo cupo.

Las mujeres deberán pelear sus plazas sin esa ventaja de poder clasificar otros botes directamente con el cuádruple o el cuatro sin, porque Uruguay solo lleva un single y un dos remos largos sin timonel.

Con 42 años, el olímpico (Atenas 2004) y medallista panamericano Leandro Salvagno, reforzará a Uruguay para el Sudamericano senior y viajará desde España. El coloniense apunta a llegar a los Juegos Odesur de 2026 pero quiere evaluar cada competencia año a año.

También viajarán a Asunción para la categoría senior Martín Zócalo, Marcos Sarraute (de Montevideo Rowing), Felipe Kluver, de Remeros de Mercedes pero actualmente en Flamengo y Tatiana Seijas de Remeros de Paysandú.

Single: Luciano García (el mismo del sub 23).

Single peso ligero: Felipe Kluver.

Doble par abierto: Marcos Sarraute y Martín Zócalo.

Dos remos largos sin timonel: Marcos Sarraute y Martín Zócalo.

Single abierto femenino: Cloe Callorda

Single peso ligero femenino: Tatiana Seijas

Single adaptado PR: Pedro Lezcano.

Single junior: Facundo Castro (Remeros de Mercedes)

Doble par junior: Genaro Melogno de Carmelo Rowing y Agustín Jalma de Remeros de Paysandú.

Cuádruple par junior: Genaro Melogno, Agustín Jalma, Facundo Castro e Ignacio Jorcín de Club Colonia Rowing.

Resta por definir la conformación del dos remos largos sin timonel femenino que se terminará de decidir en Asunción.

El entrenador Trigo está en contacto quincenal monitoreando los planes de entrenamiento de los tres remeros uruguayos que están en Europa entrenando más precisamente en Náutico de Sevilla.

Ellos son el dos veces olímpico Bruno Cetraro, Nicole Yarzón y Leandro Rodas.

Uruguay's Bruno Cetraro Berriolo gets ready to compete in the men's single sculls heats rowing competition at Vaires-sur-Marne Nautical Centre in Vaires-sur-Marne during the Paris 2024 Olympic Games on July 27, 2024. Bertrand GUAY / AFP.jpg

Bruno Cetraro

Foto: Bertrand GUAY / AFP