Martín González en la ruta de Pablo Anchieri: del remo al ciclismo

"Hasta ahora yo era el único", cuenta a Referí Pablo Anchieri desde Carmelo, Colonia. Pasar de un deporte sacrificado -por la carga de los entrenamientos- como el remo a hacer ciclismo -disciplina no menos sufrida- no es para cualquiera, pero Martín González también adoptó la misma decisión.

"Se me fue generando un desinterés por el remo, me fui desmotivando y en marzo de este año decidí dejar definitivamente", dice González, de apenas 20 años.

González, ayer remero

"A mí me pasó que tuve diferencias en 2014 con el entrenador de la selección y me abrí", explica por su parte Anchieri, que entonces tenía 24 años.

Si bien corrían en diferentes botes el futuro de ambos pintaba promisorio en el remo.

González fue campeón sudamericano en juveniles (sub 18) en el single de Brasilia 2017, fue oro en el Sudamericano sub 23 de Río de Janeiro con Marcos Sarraute en el doble par peso abierto. Como singlista también disputó dos mundiales junior saliendo 25° en Lituania en 2017 y 11° en República Checa en 2018; clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 donde fue 12° y ganó tres medallas de bronce en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018.

Campeón en Brasilia 2017

Para completar el ciclo pretendía clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero antes de llegar a los selectivos locales para ir al Preolímpico decidió dar un paso al costado. Del remo.

"El single ya me había saturado, pero mi intención era correr en el doble par peso ligero", recuerda. Por eso, después de disputar en febrero la Copa América en Valparaíso con Bruno Cetraro en el doble par peso abierto. Para eso tuvo que bajar 13 kilos en tres semanas.

En marzo, días antes del selectivo dijo basta. "Fue una decisión difícil de tomar, pero no fue apresurada y tanto los entrenadores como los dirigentes lo terminaron entendiendo. Estar haciendo algo sin poder dar el máximo no era bueno para nadie", dice.

En el camino, otra razón de peso para dejar el remo fue haber perdido la medalla de oro del cuádruple par de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. "Sin dudas que eso influyó y mucho, fue un bajón muy grande y un golpe muy duro, para mí y para todos", explica.

@prensaCOU

El duádruple de Lima 2019: el oro que no fue

En Lima, Marcos Sarraute dio adverso en el control antidopaje por no haber realizado antes un trámite administrativo para declarar un medicamento que tomaba desde niño para tratar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Durante la preparación, el remero no estaba consumiendo el medicamento por lo que el trámite no lo realizó nadie. Pero días antes de la competencia, por el stress previo a la disputa por las medallas, el joven remero se lo volvió a suministrar y cuando lo declaró en el control ya era demasiado tarde. Si bien Sarraute no fue sancionado, Uruguay fue desposeído de su medalla.

Ciclismo, un deporte ya conocido

González correrá desde agosto la temporada de ciclismo en Cruz del Sur, club que vuelve a la ruta en esta temporada.

Pero la práctica del ciclismo no le es ajena a este deportista que con 13 años comenzó a dar sus primeras remadas en Country El Pinar con Marcelo Talagorría como entrenador.

"Como parte del entrenamiento de remo hacía mucho ciclismo. Una vez, en la ruta, me crucé con Carlos Silva que es ciclista y que me invitó a correr en el Amanecer. El año pasado debutó en la Doble Melo, una de las pruebas más duras del calendario uruguayo. Quedé arriba del puesto 50, terminé acalambrado los dos días de carrera, no sé mucho cómo correr todavía, pero me dijeron que fue un buen resultado", declara.

Mejor promesa juvenil de remo en 2016-2017 y mejor deportista del remo en 2017-2018, González encarará ahora su etapa como ciclista con otra cabeza: "Es algo que voy a hacer para estar tranquilo, no me tomo tan a pecho los entrenamientos, lo tomo como algo más light y que se dé lo que se tenga que dar en las competencias".

"Con Anchieri me he cruzado en Carmelo pero no he hablado con él últimamente", dice González.

Un competidor nato

El nacido en Carmelo, a modo de consejo, atina a decir: "Lo que pensé desde un primer momento al cambiar de deporte, fue en no tirar por la borda todo lo que invertí en el deporte tanto en tiempo como en dinero y lo que dejé de lado para practicarlo. Hay que hacerlo valer la pena. Yo me crié así: quiero competir y salir a ganar siempre. Lo hice en el remo y es lo que hago ahora en el ciclismo".

En comparación con González, los logros de Anchieri en el remo no fueron tan impresionantes. Pero el hombre, que ahora tiene 31 años, tuvo lo suyo. Compitió en doble par peso ligero, en cuádruple par y también en cuatro remos largos sin timonel. Fue a cinco Sudamericanos ganando dos medallas de plata y dos de bronce en mayores, y fue quinto en los Juegos Odesur de Medellín 2010.

También recuerda con especial orgullo sus logros en 2013 corriendo por San Fernando de Argentina y una regata que hizo en aguas vecinas con Carmelo donde venían liderando una prueba y a falta de 10 remadas una bolsa de nylon le frenó un remo relegándolo al tercer lugar.

En 2014, cuando cambió de deporte se vinculó con Estudiantes El Colla, en 2018-2019 volvió a los pagos para correr por el Club Ciclista Carmelo y desde 2019 defiende a a la Federación Ciclista de Treinta y Tres.

Es licenciado en Educación Física, primo segundo del también exremero Germán Anchieri, y dice que aprendió mucho de los compañeros de equipo que ha tenido en el deporte del pedal: Milton Wynants, los hermanos Moreira (Agustín y Mauricio), el Tano Guedes y en la actualidad Jorge Bravo y Anderson Maldonado. "Más allá de ser muy observador, eso me acortó los procesos de aprendizaje", revela.

"El entrenamiento de los dos deportes es igual de sacrificado; eso sí, en el remo hay muy pocos competidores en comparación con el ciclismo donde te medís con 150 muy buenos ciclistas. El nivel del remo acá es muy bueno, pero la cantidad de competidores es escasa", Pablo Anchieri.

EFE

Pablo Anchieri en acción en Lima

Su primera victoria le llegó en una etapa de la Vuelta del Chaná de 2019 (en la general terminó segundo). Luego se sumaron un par de triunfos en domingueras y en diciembre del año pasado ganó nada menos que la Doble Melo. El 2020 lo abrió conquistando la Vuelta al Pueblo, una clásica de Treinta y Tres. En Rutas de América terminó varias etapas entre los 10 primeros y en la Vuelta Ciclista de 2017 se quedó con el premio sprinter.

En 2019 fue el único ciclista varón uruguayo en los Juegos Panamericanos de Lima. Corrió la omnium en pista y la prueba de ruta, al igual que Fabiana Granizal. "Me clasifiqué entrando quinto en el Panamericano de San Juan 2018 pinchando a falta de 10 kilómetros, pude haber ganado una medalla. Después hice una buena temporada y me llevaron a Lima pero la preparación no fue la ideal ni la correcta. La tuve que hacer en pleno invierno uruguayo sin la posibilidad de ir al extranjero a buscar competencias y un mejor clima. Dolorosamente uno pone la cara, invierte tiempo y dinero y eso desgasta la mente. Con la ambición de hacerlo de la mejor forma posible, me pasé de entrenamiento y llegué con una fatiga muy grande a la prueba de pista sin poder rendir como podía. Después me tranquilicé y me recuperé para la ruta, pero corrí solo contra equipos muy fuertes. Eso me llevó a un mayor desgaste para tratar de ir a todas las fugas. Pude completar la prueba, pero quedé 24°, justo la fuga que rompió la carrera no la seguí", recuerda.

Actualmente, el ciclista de Carmelo vende bolos colaboración para poder financiar la temporada que largará en agosto. A través de su Facebook Pablo Anchieri, su Instagram @Anchierizunino y su Twitter @Sebanchieri el antes remero y ahora ciclista cambia fotos a cambio de donaciones en dinero. Porque hay cosas que en el deporte uruguayo no cambian ni pasando del remo al ciclismo.