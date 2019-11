Por un error administrativo Uruguay perdió su único oro panamericano

La Organización Deportiva Panamericana despojó el viernes a Uruguay de la única medalla de oro que conquistó en los Juegos Panamericanos de Lima por una sanción por dopaje a uno de los remeros que consume desde niño un medicamento.

Increíble, pero cierto. Un error administrativo a la hora de informar la sustancia prescripta por orden médica le costó a Uruguay el pasado viernes una sanción que ahora será apelada por el propio deportista con el apoyo de la Federación Uruguaya de Remo (FUR).

El oro se logró en el cuádruple par de remo a través de Leandro Salvagno, Bruno Cetraro, Martín González y Marcos Sarraute. Este último fue sometido a un control antidopaje al final de la competencia y declaró que desde los nueve años consume un medicamento con el que trata su trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Dicho medicamento, el Concerta, contiene la sustancia metilfenidato que figura entre las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje en su código. A pesar de haberlo declarado, lo que se omitió antes de eso fue obtener previamente la autorización del uso terapéutico de la sustancia. Dicho fallo será apelado. A partir del viernes pasado comenzó a correr para ello un plazo de 21 días.

La autorización para el uso del medicamento, y las sustancias que este contiene, se hace mediante el llenado de un formulario especial. Sarraute lo obtuvo recientemente y ahora, hasta 2021, puede competir sin problemas en cualquier competencia. El problema es que como nunca antes se había sometido a un control antidopaje -ni en el plano local ni internacional- no sabía todas las formalidades que se requerían.

El presidente de la Federación Uruguaya de Remo, Fernando Ucha, manifestó a Referí su desazón: "La responsabilidad acá es de todos, no le quiero atribuir responsabilidad solo al deportista porque yo como presidente de la Federación, tampoco estuve atrás de ese formulario y de darle el curso administrativo que tenía que tener".

"Marcos está medicado desde los nueve años, por un médico psiquiatra y toma ese medicamento todas las mañanas. La sustancia no le mejora su rendimiento deportivo y no es esa la razón por la cual nos sacan la medalla. La propia Comisión Médica de PanamSports así lo hizo saber en el procedimiento. Incluso él lo declara antes de realizarse el control antidopaje. Fue una negligencia administrativa pero la norma es clara", expresó.

¿Por qué pierde la medalla Uruguay y no solo el deportista? Porque el remo es un deporte individual aún tratándose de botes compuestos por más de un deportista. Un deporte es considerado individual siempre y cuando no se puedan hacer cambios en el momento en que transcurre la competencia. Un relevo 4x100 de atletismo o natación es también una disciplina individual y no de equipo porque si bien se pueden cambiar los integrantes de una serie a la final durante la competencia no se pueden realizar variantes como sí se hacen en el fútbol, el vóleibol, el rugby o el hockey sobre césped, entre otros.

"No me quiero lavar las manos, cada uno tiene su cuota parte de responsabilidad y en el agua ellos son los verdaderos campeones, eso no se lo va a sacar nadie", reflexionó Ucha.

La FUR puso a disposición del atleta a un abogado. "Si fuera un caso de dopaje, seríamos los primeros en suspenderlo, pero estamos convencido de que no es dopaje porque no es una sustancia para mejorar el rendimiento físico. Es tan así que si el día anterior no tomaba el remedio no le salía el control adverso", dijo Ucha.

A pesar de que Uruguay apelará el fallo es muy probable que la medalla de oro igual se pierda -y quede en manos de Argentina- y que el deportista termine sin sanción por tratarse de un error administrativo.