El complicado debut de Matías Abaldo en la Copa Sudamericana: fue expulsado por Anderson Daronco luego de una insólita primera amarilla e Independiente perdió

Matías Abaldo , el delantero uruguayo que llegó recientemente a Independiente de Avellaneda, tuvo su debut en la Copa Sudamericana y terminó expulsado por doble amarilla en el partido ante Universidad de Chile en el que el rojo cayó 1-0 en su visita a Santiago por los octavos de final.

El ex Defensor Sporting fue expulsado por el árbitro brasileño Anderson Daronco , quien le sacó la primera amarilla por no respetar la distancia en el cobro de una falta por parte de los chilenos, desviando el remate.

Locatario en el histórico estadio Nacional de Santiago, Universidad de Chile, campeón del torneo en 2011, puso a delirar a sus hinchas a los 36 minutos cuando un tiro esquinado de Lucas Assadi, desde las puertas del área, abrió el marcador.

AMDEP473. SANTIAGO (CHILE), 13/08/2025.- Matías Abaldo de Independiente reacciona este miércoles, durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre U de Chile e Independiente en el estadio Julio Martínez Prádanos en Santiago (Chile). EF

El delantero aprovechó el buen momento de los chilenos, que se fueron al descanso con buenas sensaciones, aunque el inicio del complemento fue favorable a un Rey de Copas argentino que por momentos ahogó a la U.

Abaldo tuvo una clara oportunidad de igualar el duelo para los visitantes, monarcas en 2010 y 2017, pero falló en una noche para el olvido que terminó con expulsión al 73.

AMDEP465. SANTIAGO (CHILE), 13/08/2025.- Franco Calderón (i) de U de Chile disputa el balón con Matías Abaldo de Independiente este miércoles, durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre U de Chile e Independiente en el estadio Ju Matías Abaldo ante la U de Chile Foto: EFE

Pese a tener un hombre más, los universitarios sufrieron hasta el final para sacar a flote el duelo y se van a la revancha en Buenos Aires con buenas sensaciones en una temporada que empezó para ellos con una eliminación apretada en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El goleador de la noche se mostró "feliz" por aportar al triunfo del equipo, aunque lanzó una advertencia: "Tenemos un partido de vuelta y debemos poner la mente fría para mantener el resultado o aumentarlo, pues hoy dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar".

Enfrente, el Rojo de Avellaneda buscará respuestas en su casa en una temporada en la que busca volver a los primeros planos internacionales tras años de ostracismo y luego de que su archirrival, Racing, se coronara en la Sudamericana el año pasado.

AMDEP478. SANTIAGO (CHILE), 13/08/2025.- Israel Poblete (i) de U de Chile disputa el balón con Matías Abaldo de Independiente este miércoles, durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre U de Chile e Independiente en el estadio Jul Matías Abaldo ante la U de Chile Foto: EFE

El polifuncional jugador chileno Felipe Loyola consideró que Independiente tuvo "ocasiones claras que no se pudieron concretar". "Con el gol de ellos nos comenzamos a desesperar" y "con la expulsión se puso cuesta arriba", admitió.

"Tenemos armas para darle la vuelta", dijo Vaccari, técnico de Independiente

El entrenador de Independiente, el argentino Julio Vaccari, afirmó este miércoles que su equipo está en la capacidad de darle la vuelta a la serie en Avellaneda, el día 20.

“Este equipo de Independiente tiene armas y muchas cosas para darle la vuelta en casa, cuando el equipo juega y fluye en su juego lo hace muy bien, pero sí necesitamos concretar más ocasiones”, dijo Vaccari en conferencia de prensa.

El entrenador de El Rojo consideró que por el trámite del partido “el empate hubiera sido lo justo, pero el fútbol es así, ellos metieron el gol y nosotros no”.

Vaccari reconoció al rival del cual dijo “no me sorprendió nada, nos encontramos con ese gran equipo que habíamos visto en la parte previa, que sabe a lo que juega y lo hace muy bien”.

AMDEP479. SANTIAGO (CHILE), 13/08/2025.- Matías Zaldivia (i) de U de Chile disputa el balón con Matías Abaldo de Independiente este miércoles, durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre U de Chile e Independiente en el estadio Ju Matías Abaldo ante la U de Chile Foto: EFE

“Fue un partido muy parejo, los primeros minutos pudimos ser nosotros los dominadores con situaciones de media distancia y luego ellos comenzaron a crecer en el juego y nosotros no estuvimos prolijos para presionar y fluir con el balón”, analizó.

Y consideró que su equipo “estuvo muy bien hasta la expulsión de Mati”, en referencia a haber quedado con 10 jugadores 20 minutos antes del final con la doble amarilla que recibió el atacante Matías Abaldo.

Con esta derrota, Independiente tiene seis partidos sin ganar y en ese sentido Vaccari apeló a la falta de gol: “Si nosotros pateamos 15 veces y solo cuatro van al arco tenemos que seguir trabajando en eso”.

“Como preocupación, ocupación de mejorar cositas. Sí creo que estaría bueno para lo que el equipo produce llegar a patear al arco, poder finalizar con mayor claridad ese tipo de situaciones”, agregó.

Con base en AFP y EFE