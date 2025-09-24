El uruguayo que le arruinó la noche a James Rodríguez; mirá los dos goles de Anderson Duarte que le empató a León, donde había marcado y asistido el colombiano

El gol de Anderson Duarte para el 2-2 de Mazatlán ante León

El colombiano James Rodríguez anotó y dio una asistencia para comandar el empate del León por 2-2 ante el Mazatlán, en la décima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, pero el uruguayo Anderson Duarte le arruinó la noche con un doblete para el equipo rival .

La igualada subió al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo al décimo lugar de la tabla, en el límite de los equipos que avanzarán a la repesca.

MEX3592. PUEBLA (MÉXICO), 24/09/2025.- James Rodríguez de León reacciona este martes, durante un partido de la Liga MX entre León y Mazatlán en el estadio León, en Guanajuato (México). EFE/ Luis Ramírez

El Mazatlán del estratega uruguayo Robert Dante Siboldi es decimocuarto, fuera de los cuadros que aspiran a ir a la fase final.

En el descuento de la primera parte, James Rodríguez engañó al golero Ricardo Gutiérrez, para convertir el 1-0 al ejecutar un penal, al 45+2.

También en el agregado, James controló un rebote defensivo, se acomodó y puso un centro en el por el poste izquierdo de Gutiérrez que Díaz cabeceó para el 2-0.

MEX3590. PUEBLA (MÉXICO), 23/09/2025.- Jugadores de Mazatlán celebran un gol este martes, durante un partido de la Liga MX entre León y Mazatlán en el estadio León, en Guanajuato (México). EFE/ Luis Ramírez Jugadores de Mazatlán celebran un gol Anderson Duarte este martes, durante un partido de la Liga MX entre León y Mazatlán en el estadio León, en Guanajuato (México). Foto: EFE

Los leoneses se confiaron en la segunda mitad, lo cual le permitió a los mazatlecos igualar el marcador.

Al 61, José Esquivel le mandó un pase de cabeza a Duarte, quien con la testa logró el 2-1 al 61.

Sin respuesta del equipo de James, los de Siboldi concretaron el empate al 65, con un derechazo que no pudo detener el golero Oscar García, que significó el 2-2.

"Estoy molesto por el resultado porque el partido era ganable desde el inicio", comentó Eduardo Berizzo, entrenador argentino del León, quien recibió reclamos de la afición leonesa. "Es preocupante dejar ir un triunfo que tenías en la mano", admitió.

MEX3592. PUEBLA (MÉXICO), 24/09/2025.- James Rodríguez de León reacciona este martes, durante un partido de la Liga MX entre León y Mazatlán en el estadio León, en Guanajuato (México). EFE/ Luis Ramírez James Rodríguez de León reacciona este martes, durante un partido de la Liga MX entre León y Mazatlán en el estadio León, en Guanajuato Foto: EFE

La décima jornada comenzó antes con el empate 2-2 entre el Puebla y el Pachuca y los triunfos del Guadalajara por 3-1 sobre el Necaxa, y del Juárez FC por 3-1 ante los Pumas UNAM.

El miércoles se terminarán los partidos con los duelos Cruz Azul-Querétaro, Tigres UANL-Atlas, Toluca-Monterrey, San Luis-América y Santos Laguna-Tijuana.

Con base en EFE y AFP