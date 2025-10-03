Dólar
El técnico de fama mundial que contrató Uzbekistán, rival de Uruguay el 13 de octubre, para la Copa del Mundo 2026

Uno de los rivales del equipo de Marcelo Bielsa en 10 días, ya tiene a un flamante entrenador para el Mundial 2026

3 de octubre 2025 - 14:03hs
Selección de Uzbekistán
Selección de Uzbekistán

La selección uruguaya se prepara para jugar sus dos amistosos de fecha FIFA en Malasia contra República Dominicana el próximo viernes 10 en la capital, Kuala Lumpur, y luego, el lunes 13, lo hará contra Uzbekistán, clasificado por primera vez a un Mundial, en este caso el de 2026, en la ciudad de Malaca. En tanto, este último rival celeste contrató en las últimas horas a Fabio Cannavaro como técnico para el Mundial 2026.

Mientras el técnico del combinado uruguayo, Marcelo Bielsa, viajó este viernes rumbo a ese país asiático, los jugadores comenzarán a llegar el lunes.

Uzbekistán aún sin Cannavaro

Más allá del nombramiento de Fabio Cannavaro como nuevo técnico de Uzbekistán, Timur Kapadze, será el entrenador que dirigirá el encuentro contra Uruguay.

Tanto es así que este viernes ya dio la nómina de 27 jugadores.

Esta es la lista de Uzbekistán:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UzbekistanFA/status/1974098348694221033&partner=&hide_thread=false

Fabio Cannavaro, por su parte, firmó un contrato de un año, con opción a extenderlo por cuatro.

El italiano fue un notable zaguero, quien hizo pareja de centrales con Paolo Montero en Juventus, y también llegó a jugar en ese club con otro uruguayo: Fabián O'Neill.

0000137577.webp
Fabio Cannavaro fue campe&oacute;n del Mundial de 2006 en Alemania

Fabio Cannavaro fue campeón del Mundial de 2006 en Alemania

Fue campeón del mundo como futbolista con la selección de Italia en el Mundial de Alemania 2006.

Desde que dejó Guangzhou Evergrande en enero de 2021, Cannavaro trabajó como entrenador en jefe de la selección nacional de China, además de dirigir a Benevento, Udinese y Dinamo Zagreb.

