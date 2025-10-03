Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

Triple homicidio en el barrio Casabó: un testigo dijo que pasó un auto y disparó en modo ráfaga contra tres hombres

Las tres víctimas tenían 23, 49 y 68 años; murieron en el lugar producto de los disparos recibididos

3 de octubre 2025 - 18:19hs
Imagen ilustrativa de un patrullero de Policía. Archivo

Imagen ilustrativa de un patrullero de Policía. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

Este viernes se registró un triple homicidio en el barrio Casabó que terminó con la muerte de tres hombres de 23, 49 y 68 años.

Un testigo que estaba en el lugar –y que fue entrevistado por la policía en el Centro Coordinado del Cerro, lugar al que fueron trasladadas las víctimas– dijo que los tres hombres baleados estaban arreglando un auto cuando se acercó otro, con tres ocupantes, y disparó en "modo ráfaga".

La información policial, difundida en primera instancia por Subrayado, da cuenta de que los hombres estaban arreglando un auto en la calle cuando se produjo la balacera. Todo pasó en la intersección de Charcas y 17 metros.

Más noticias
Uno de los disparos que impactó en el fondo de la casa de Ferrero
ATENTADO

La camioneta usada para atentar contra la fiscal Mónica Ferrero realizó inteligencia en el barrio al menos 20 días antes

Dos disparos que quedaron incrustados en una ventana de la casa de Ferrero. 
JUSTICIA

La Justicia imputó a otras dos personas por el atentado contra Mónica Ferrero

Los efectivos estaban patrullando la zona cuando recibieron el aviso de heridos por arma de fuego que habían sido trasladados al centro de salud del Cerro por un familiar.

Ahora la Policía y la Fiscalía de Homicidios investigan el caso.

Temas:

Triple Homicidio Casabó

Seguí leyendo

Las más leídas

Humberto de Vargas
STREAMING

Tras su pelea al aire, echaron a Humberto de Vargas del canal de streaming donde hacía su programa: "Es el límite"

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Gravedad absoluta: denuncian que institución de psicólogos uruguaya se negó a brindar servicios a una organización por ser judía
ANTISEMITISMO

"Gravedad absoluta": denuncian que institución de psicólogos uruguaya se negó a brindar servicios a una organización por ser judía

Foto de archivos de inspectores de tránsito
CIUDAD

En protesta por reducción de viáticos y horas extras, inspectores de tránsito no trabajarán este fin de semana en espirometrías

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos