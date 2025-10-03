Triple homicidio en el barrio Casabó: un testigo dijo que pasó un auto y disparó en modo ráfaga contra tres hombres

Imagen ilustrativa de un patrullero de Policía. Archivo Foto: Inés Guimaraens

Este viernes se registró un triple homicidio en el barrio Casabó que terminó con la muerte de tres hombres de 23, 49 y 68 años.

Un testigo que estaba en el lugar –y que fue entrevistado por la policía en el Centro Coordinado del Cerro, lugar al que fueron trasladadas las víctimas– dijo que los tres hombres baleados estaban arreglando un auto cuando se acercó otro, con tres ocupantes, y disparó en "modo ráfaga".

La información policial, difundida en primera instancia por Subrayado, da cuenta de que los hombres estaban arreglando un auto en la calle cuando se produjo la balacera. Todo pasó en la intersección de Charcas y 17 metros.

Los efectivos estaban patrullando la zona cuando recibieron el aviso de heridos por arma de fuego que habían sido trasladados al centro de salud del Cerro por un familiar.

Ahora la Policía y la Fiscalía de Homicidios investigan el caso.