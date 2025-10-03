Las lanas, de estar estrelladas a ser las estrellas de los mercados

Los precios de las lanas dieron un salto de 30% desde el comienzo de la temporada 2025/26 , con subas continuas que se aceleraron en las últimas dos semanas -y un importante número de negocios a nivel local- a precios que reflejan los aumentos de un mercado presionado por la escasa oferta y la escasez de stocks en la industria.

Entre una veintena de negocios informados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en la última semana se destaca un lote Merino de 1.300 kilos y 15,6 micras de diámetro con certificación RWS que fue colocado en US$ 9,50 por kilo vellón, un precio que no se alcanzaba desde hace cuatro años.

Por un lote Merino de 16,5 micras de 22.000 kilos con certificación RWS se acordó un precio de US$ 9 por kilo vellón y se pagó US$ 8,70 por kilo para un lote de 16,7 micras.

Las lanas entre 17,5 y 17,9 micras se negociaron entre US$ 7,50 y US$ 8 por kilo –siempre en lotes acondicionados y con certificaciones- y las lanas en el eje de 18 micras se colocaron sobre US$ 7 por kilo, todos valores entre 15% y 20% superiores a los de hace tres meses.

Por lotes de 21 micras con certificaciones las referencias de los negocios reportados por el SUL se sitúan sobre US$ 6 por kilo.

Las lanas Corriedale de 27 micras sin acondicionar alcanzaron cotizaciones de US$ 1,50 por kilo vellón, también un escalón arriba de las últimas semanas.

Indicador de Mercados del Este

El Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia tuvo su mayor suba semanal en más de 10 años.

Avanzó 7,3% con un incremento de US$ 0,71 hasta US$ 10,32 por kilo base limpia, su mayor valor desde junio de 2022.

Luego de cruzar los US$ 9 la semana pasada por primera vez en tres años, el empuje se aceleró ante una situación de falta de stocks y recorte de oferta para superar los US$ 10 por kilo base limpia en los remates de la última semana.

“Hasta en China están sorprendidos de la suba; hay menos lana porque ha bajado mucho la producción, la demanda se mantiene, el comercio minorista no pasa por un gran momento pero la reducción de la producción parece suficiente para esta suba”, señaló Federico Racquet de Engraw en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

El valor de la carne ha presionado sobre los stocks ovinos y enlentece la recomposición de una majada que ha bajado más de 10% anual en dos años sucesivos.

Las referencias de la Asociación de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay para negocios de la última semana fueron de US$ 9,20 por kilo para lanas Merino Súper fino por debajo de las 17,9 micras de diámetro y con certificaciones, US$ 7 por kilo para lanas Merino de 18 a 18,9 micras grifa verde y de US$ 6 por kilo en lanas del rango de las 21 micras con certificaciones.

La certificación Responsible Wool Standard (RWS) es un sello cada vez más buscado por los compradores de lana y Uruguay tiene una clara ventaja competitiva frente a otros grandes exportadores.

En 2024 el 43% de toda la lana producida en Uruguay contaba con certificación RWS de acuerdo al Informe del Mercado de Materiales de Textile Exchange, que coloca a Uruguay como el exportador relevante con mayor proporción de lana certificada bajo esta calificación.

Carne ovina: hacienda muy firme

La carne ovina mantiene valores de exportación destacados y en la última semana tuvo un repunte semanal -pasó de US$ 3.629 a US$ 5.356 por tonelada – para componer un promedio de US$ 5.167 en los últimos 30 días, emparejándose con la carne vacuna después de dos meses sobre US$ 6 mil por tonelada.

El acumulado de 2025 muestra un promedio de US$ 5.360, casi 41% por encima de los US$ 3.813 de mismo periodo de 2024

La demanda por ovinos para faena sigue sostenida a medida que aparece algo más de oferta tras las esquilas y las pariciones, con colocación en todas las categorías y valores que según las referencias de INAC superan los US$ 5,50 por kilo para los corderos, con un aumento de 2,4% en la última semana, y de US$ 4,56 por las ovejas, tres centavos menos que el promedio de la semana anterior.

La faena de lanares fue de 12.057 animales entre el 21 y el 27 de setiembre, segunda semana en leve baja, con una actividad que estuvo concentrada en los frigoríficos San Jacinto y Las Piedras que sumaron más del 95% del total de lanares faenados en ausencia de otras plantas como Frigocerro, Bamidal y Oferan.

Hasta el 27 de setiembre se llevan faenados 450.196 lanares este año, 27% menos que un año atrás con una baja más notoria del 38% entre las ovejas.