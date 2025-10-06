Imputaron a un hombre por irrumpir en dos casas y atacar a tres personas con una cuchilla de 30 centímetros

Imputaron a un hombre de 36 años en Treinta y Tres

Un hombre de 36 años fue imputado en las últimas horas en el departamento de Treinta y Tres tras irrumpir en dos casas y agredir con una cuchilla de 30 centímetros a tres personas en el barrio 25 de Agosto durante la madrugada del sábado, informó el Ministerio del Interior en su página web.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según el parte oficial, el caso comenzó cuando un hombre herido se "presentó en un motel solicitando ayuda" , lo que derivó en la intervención inmediata de una patrulla, que trasladó a la víctima al hospital local.

Poco después, se reportaron nuevas agresiones en otra finca del mismo barrio , donde dos personas más fueron lesionadas con un arma blanca.

SE INVESTIGA Atentado contra Mónica Ferrero: la Policía detuvo a un segundo hombre como autor material del hecho

HOMICIDIO Balearon su casa, salió a buscar a los atacantes y lo asesinaron: Policía detuvo a un joven de 21 años como sospechoso del homicidio

"El indagado habría irrumpido en una vivienda, provocando daños y atacando a los ocupantes con un arma blanca , siendo estás también asistidas en el centro médico local", detalló la Policía.

Además, el hombre también ingresó en una tercera vivienda sin autorización y causó destrozos, aunque no se registraron nuevas víctimas en ese caso.

El agresor, que cuenta con varios antecedentes, fue detenido posteriormente por personal policial y se le incautó la cuchilla en cuestión.

Tras comparecer ante la Fiscalía y el Juzgado de Turno, la Justicia lo imputó por dos delitos de violación de domicilio agravados, uno de atentado agravado y otro de daño.

Como medida cautelar, el juez dispuso 150 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.