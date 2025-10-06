Dólar
/ Nacional / TREINTA Y TRES

Imputaron a un hombre por irrumpir en dos casas y atacar a tres personas con una cuchilla de 30 centímetros

El agresor, que cuenta con varios antecedentes, fue detenido por personal policial del departamento de Treinta y Tres

6 de octubre 2025 - 12:07hs
Imputaron a un hombre de 36 años en Treinta y Tres

Imputaron a un hombre de 36 años en Treinta y Tres

Foto: Inés Guimaraens

Un hombre de 36 años fue imputado en las últimas horas en el departamento de Treinta y Tres tras irrumpir en dos casas y agredir con una cuchilla de 30 centímetros a tres personas en el barrio 25 de Agosto durante la madrugada del sábado, informó el Ministerio del Interior en su página web.

Según el parte oficial, el caso comenzó cuando un hombre herido se "presentó en un motel solicitando ayuda", lo que derivó en la intervención inmediata de una patrulla, que trasladó a la víctima al hospital local.

Poco después, se reportaron nuevas agresiones en otra finca del mismo barrio, donde dos personas más fueron lesionadas con un arma blanca.

"El indagado habría irrumpido en una vivienda, provocando daños y atacando a los ocupantes con un arma blanca, siendo estás también asistidas en el centro médico local", detalló la Policía.

Además, el hombre también ingresó en una tercera vivienda sin autorización y causó destrozos, aunque no se registraron nuevas víctimas en ese caso.

El agresor, que cuenta con varios antecedentes, fue detenido posteriormente por personal policial y se le incautó la cuchilla en cuestión.

Tras comparecer ante la Fiscalía y el Juzgado de Turno, la Justicia lo imputó por dos delitos de violación de domicilio agravados, uno de atentado agravado y otro de daño.

Como medida cautelar, el juez dispuso 150 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

