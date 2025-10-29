La conferencia que no fue: Oddone se quedó con las ganas por culpa de Cardama

El miércoles 22 de octubre, mientras en Presidencia se preparaban para anunciar el inicio del camino para rescindir del contrato con Cardama, en el Ministerio de Economía negociaban minuto a minuto con inversores de todo el mundo las condiciones de una millonaria colocación de deuda. Ese día, el gobierno completó su programa de fondeo en el mercado internacional con la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales con vencimiento en 2035, por el que se colocaron US$ 1.250 millones, y la reapertura de un título en dólares con vencimiento en 2037 por US$ 500 millones. No fue una operación más: en esa jornada Uruguay consiguió las tasas más bajas desde que el país accede a los mercados internacionales, tanto en el tramo en moneda nacional como en el estadounidense.