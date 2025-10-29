Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / Cardama

La conferencia que no fue: Oddone se quedó con las ganas por culpa de Cardama

El ministro de Economía se disponía a anunciar una exitosa colocación de deuda pero se le cruzaron las patrulleras oceánicas

29 de octubre 2025 - 13:47hs
Gabriel Oddone
Foto: Leonardo Carreño
El Observador | Galleta de campaña

Por  Galleta de campaña

Por Diego Cayota, Santiago Soravilla y Ramiro Pisabarro

El miércoles 22 de octubre, mientras en Presidencia se preparaban para anunciar el inicio del camino para rescindir del contrato con Cardama, en el Ministerio de Economía negociaban minuto a minuto con inversores de todo el mundo las condiciones de una millonaria colocación de deuda. Ese día, el gobierno completó su programa de fondeo en el mercado internacional con la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales con vencimiento en 2035, por el que se colocaron US$ 1.250 millones, y la reapertura de un título en dólares con vencimiento en 2037 por US$ 500 millones. No fue una operación más: en esa jornada Uruguay consiguió las tasas más bajas desde que el país accede a los mercados internacionales, tanto en el tramo en moneda nacional como en el estadounidense.

El MEF planeaba convocar en la tardecita una conferencia de prensa en Colonia y Paraguay. Allí, sus autoridades —encabezadas por el ministro Gabriel Oddone— anunciarían los resultados de la exitosa operación, que reafirmó la confianza de los inversores en la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional y la continuidad de las políticas fiscales y monetarias. Sin embargo, no hubo micrófonos ni cámaras, porque el horario central de ese día quedó reservado para la conferencia donde el presidente Yamandú Orsi junto con Alejandro Pacha Sánchez y Jorge Díaz en Torre Ejecutiva realizó el anunció que desató la polémica.

Más noticias
El senador del Partido Nacional, Javier García
CARDAMA

"Hay un interés de boicotear el contrato": Javier García dijo que el gobierno busca "demoler lo hecho" con Cardama

caso cardama: gobierno maneja elevar denuncias a agencias britanicas de crimenes complejos y enviar carta a fiscalia del reino unido
PODER EJECUTIVO

Caso Cardama: gobierno maneja elevar denuncias a agencias británicas de crímenes complejos y enviar carta a Fiscalía del Reino Unido

Temas:

Cardama Gobierno Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Jorge Gandini

Lobraus anunció demanda contra director de ANP Jorge Gandini por US$ 1 millón y no hubo conciliación

Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por Liga de Naciones
LIGA DE NACIONES

Uruguay 2-2 Argentina: un error celeste en la hora, le costó carísimo y le dio la igualdad a las albicelestes en el clásico por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Banco Central (BCU)

BCU advierte sobre empresa que ofrece activos financieros y aclara que no está habilitada para operar en Uruguay

Los varones jóvenes consumen más antipsicóticos que las mujeres.
SALUD MENTAL

"No lo solucionás con una pastilla": nuevos estudios advierten por la "medicalización" de los problemas sociales de niños y adolescentes en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos