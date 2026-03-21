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A qué hora juegan hoy Peñarol vs Cerro por el Torneo Apertura y dónde verlo en vivo

El partido se disputará en el Estadio Campeón del Siglo del carbonero; mirá a qué hora juegan y dónde verlo

21 de marzo de 2026 5:00 hs
En el último partido entre ambos Cerro venció 2-0 a Peñarol

En el último partido entre ambos Cerro venció 2-0 a Peñarol

Foto: Dante Fernández/ Foco Uy

Peñarol enfrenta a Cerro este sábado por la séptima fecha del Torneo Apertura, en un partido que se disputará en el Estadio Campeón del Siglo del carbonero.

El carbonero buscará una nueva victoria tras vencer por la mínima a Albion en el Estadio Centenario, mientras que Cerro quiere lograr su primera victoria en el año, luego de la renuncia del entrenador Nelson Abeijón y la contratación de Alejandro Apud, que de todas formas no estará presente en el partido.

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Cerro?

El encuentro se jugará a la hora 19:30 en el estadio del aurinegro.

¿Dónde ver Peñarol vs Cerro en vivo?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Ministerio del Interior sugirió que Peñarol vs Cerro se juegue sin hinchas visitante y el partido se disputará como quería el aurinegro

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