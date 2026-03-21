A qué hora juegan hoy Peñarol vs Cerro por el Torneo Apertura y dónde verlo en vivo

En el último partido entre ambos Cerro venció 2-0 a Peñarol

Peñarol enfrenta a Cerro este sábado por la séptima fecha del Torneo Apertura, en un partido que se disputará en el Estadio Campeón del Siglo del carbonero.

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El carbonero buscará una nueva victoria tras vencer por la mínima a Albion en el Estadio Centenario, mientras que Cerro quiere lograr su primera victoria en el año, luego de la renuncia del entrenador Nelson Abeijón y la contratación de Alejandro Apud, que de todas formas no estará presente en el partido.

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Cerro? El encuentro se jugará a la hora 19:30 en el estadio del aurinegro.