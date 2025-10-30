Quedó en libertad con medidas limitativas el sospechoso de violar a una adolescente de 14 años en el Prado

El hombre de 43 años sospechoso de violar a una adolescente de 14 años en el Prado de Montevideo , quedó en libertad , debido a que todavía no está el resultado de las pericias y a que venció el plazo por el cual podía estar detenido, es decir dos días.

Ante la libertad de este hombre, la Justicia dispuso medidas limitativas de no acercamiento y no comunicación con la adolescente .

Por el momento, el sospechoso está imputado debido a que faltan " reunir los elementos objetivos que permitan atribuir o no responsabilidad ", comunicaron desde la Fiscalía General de la Nación . La investigación continúa adelante a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales Verónica Bujarín .

VIOLENCIA Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

JUSTICIA Detuvieron al sospechoso de violar a una adolescente de 14 años en el Prado: tiene 43 años y más de 20 antecedentes

Las autoridades tomaron muestras a la víctima en la búsqueda de ADN del eventual agresor sexual .

El abuso sexual ocurrió en la noche del domingo, cuando la joven estaba con su novio de su misma edad. Los menores edad caminaban por el Prado cuando fueron amenazados por un hombre armado quien además los rapiñó. El adolescente en su momento no pudo dar declaraciones debido al estado de shock en que se encontraba.

Más tarde, pero ese misma noche, el padre de la adolescente realizó un arresto ciudadano al presunto autor de la violación y lo llevó hasta la Seccional 8ª de Sayago y Prado Norte.

Este hombre había sido puesto en libertad debido a que hasta el momento tampoco no se contaba con las evidencias suficientes para solicitar una orden de detención.

Tras esto la Fiscalía dispuso su citación para el lunes, sin embargo, este no se presentó. El hombre, con más 20 de antecedentes penales, fue entonces detenido por desacato, debido que no se presentó a declarar en Fiscalía.