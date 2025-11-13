Las bajas que tendrá la selección argentina para el amistoso ante Angola: mirá el posible once con Lionel Messi, día y hora
La selección argentina afrontará un solo partido en esta fecha FIFA ante Angola con algunas bajas por motivos extradeportivos
13 de noviembre 2025 - 11:01hs
Lionel Messi
EFE
La selección argentina, liderada por Lionel Messi, afrontará un solo partido en esta fecha FIFA y será un amistoso ante Angola, siendo la última presentación de la albiceleste hasta el 2026, y un encuentro que afrontará con varias bajas de sus principales figuras en la convocatoria por trámites sanitarios.
El equipo de Lionel Scaloni se entrenó este jueves en el estadio Martínez Valero de Elche a puertas abiertas, lo que generó furor en España y más de 20 mil personas se acercaron para apreciar la práctica de Argentina y, por supuesto, ver a Lionel Messi. Esta sesión matutina formó parte de la preparación del conjunto campeón del mundo antes de su próximo compromiso internacional frente a Angola.
La delegación argentina se embarcó rumbo a Luanda, la capital de Angola. Ya en destino, a las 22 horas (local), Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa para los medios presentes y el partido amistoso entre Angola y Argentina está programado para este viernes a las 13:00 horas en el estadio 11 de noviembre de Luanda.
Las bajas de la Selección Argentina para el amistoso
Vale recordar que a la convocatoria inicial se le sumaron dos futbolistas: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, y Emiliano Buendía. Al mismo tiempo, fueron dados de baja Enzo Fernández por molestias en la rodilla y tres de los jugadores del Atlético Madrid, que no llegaron a realizar en tiempo y forma los trámites sanitarios para viajar a África: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
Los jugadores debían vacunarse contra la fiebre amarilla con varios días de anticipación, pero el Atlético de Madrid se negó a que ocurriera ya que la aplicación de la dosis podría provocar un cuadro febril o algún efecto secundario en el futbolista, lo que podría haber hecho que uno de sus jugadores se ausente de algún cotejo.
La posible formación de Argentina con Lionel Messi
La formación de la Selección para enfrentar a Angola sería con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Vale mencionar que el arquero Dibu Martínez no fue citado para esta ocasión para darle descanso y rotar en algunas posiciones y que la alternativa es Walter Benítez.