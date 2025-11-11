Un hombre fue detenido tras resistirse a un arresto, agredir a un policía e intentar quitarle su arma de reglamento

Foto de archivo. Policía de Maldonado Nahuel Marichal

Un hombre de 21 años fue detenido en Pan de Azúcar luego de agredir a un funcionario policial que lo detuvo por circular en una moto sin chapa, intentar quitarle el arma de reglamento y pretender escapar, informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según la misiva policial, el hecho se dio en la noche del lunes, cuando personal de la Guardia Republicana realizaba un operativo preventivo en la ciudad de Pan de Azúcar y detectó a un hombre circulando en una motocicleta sin chapa matrícula, sin espejos ni luces, y completamente vestido de negro.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor emprendió una fuga a alta velocidad por la calle Julio María Sosa, siendo perseguido de cerca por los efectivos. La persecución culminó cuando los agentes lograron detener al individuo en la intersección con Batlle y Ordóñez.

Durante el procedimiento de detención, el hombre ofreció resistencia y forcejeó con el personal policial, lo que resultó en lesiones para uno de los funcionarios, quien manifestó dolor en la muñeca y mano derecha. Según la información proporcionada, el detenido intentó en varias ocasiones retirar el arma de reglamento del efectivo, pero no logró su propósito, siendo finalmente reducido y esposado en el lugar.

El detenido, un hombre de 21 años con antecedentes penales, viajaba en una motocicleta de 300cc que presentaba el número de chasis y motor limados, además de carecer de matrícula. El hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde continúan las actuaciones correspondientes. Enterada la Fiscalía de Primer Turno, dispuso que el detenido sea conducido a la sede fiscal en el transcurso de la jornada de este martes para continuar con las diligencias.