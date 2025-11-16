La semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol con una tribuna desierta, ¿cuántas entradas vendieron?

Liverpool y Peñarol juegan en el Estadio Centenario la semifinal de la Liga AUF Uruguaya con un marco de público particular: solo una tribuna se agotó mientras que otra lució completamente desierta.

El ganador de esta semifinal jugará dos partidos con Nacional para definir al campeón de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo.

La venta de entradas dejó bastante que desear ya que se colocaron poco más de 26.500 entradas .

Los hinchas de Peñarol ocuparon la Tribuna Ámsterdam, la Olímpica y la América contra la Ámsterdam.

Los de Liverpool fueron a la América contra la Colombes. Esta tribuna no fue habilitada.

Cuando se realizó el sorteo, el lunes pasado, Liverpool quedó como locatario a los efectos administrativos y su presidente José Luis Palma pidió que su hinchada estuviera en la América contra la Ámsterdam, detrás del banco de suplentes de sus jugadores.

Al otro día, en la reunión de seguridad para la semifinal, se determinó que los hinchas de Liverpool fueran a la América contra la Colombes de modo tal de que no se tuviera que montar un pulmón en la América o en la Ámsterdam, para separar a las hinchas y prevenir incidentes.

Con esa reubicación, Liverpool pidió que no se habilite la Colombes de modo tal de seguir previniendo incidentes.

Se determinó entonces que la Colombes sería habilitada para los hinchas de Peñarol siempre y cuando sus hinchas agotaron todos los boletos de la Ámsterdam y de la Olímpica.

Eso no pasó. Solo se agotó la Ámsterdam. En el sector de la América hubo un gran contingente de hinchas, pero en la Olímpica hubo varios claros, sobre todo en los ángulos superiores de esa tribuna.

El expresidente de Peñaro, Juan Pedro Damiani, criticó el hecho de que la Colombes quedara desierta: "Palma tiene buena billetera y no habilitan la Colombes. Eso demuestra no grandeza. Palma es uno de los grandes dirigentes del fútbol, ha hecho una fortaleza económica, va a ser un estadio nuevo que siempre le recomendé. 'José Luis, el día que vos te vayas vas a dejar un montón de guita y es como dejarle a una viuda para que la disfruten otros, hacé el estadio, pasá a la historia'. Hoy es un acto de no grandeza haber dejado el estadio lleno, es demostrar que no sos grande, que no tenés gente".

Liverpool tenía 2.903 entradas a disposición. Solo vendieron mil boletos. Las 25.500 restantes fueron adquiridas por parciales de Peñarol.