Damián Macaluso jugó en los dos semifinalistas, hizo un gol en el 5-0 sobre Nacional, se salvó del descenso ante el mismo rival, y desgrana la previa de Liverpool vs Peñarol

Damián Macaluso tuvo un buen pasaje por Peñarol en el que se lo recuerda por haberle anotado un gol a Nacional en el histórico clásico que ganaron los aurinegros 5-0 en 2014, o que en un partido ante Rampla jugó algunos minutos de golero, a la vez que fue campeón uruguayo con el club.

A su vez, más allá de lo que fue su pasaje como jugador por el fútbol de Francia, Italia, México y Argentina, al otro año que se fue de los carboneros, defendió a Liverpool que recién había ascendido, y con el que se salvó del descenso el año que estuvo ganándole a… Nacional, 2-1 en el Gran Parque Central.

El exzaguero trabajó con Juan Manuel Olivera como dupla técnica en la Tercera división de Peñarol durante dos años, y en esta temporada, lo hicieron seis meses en Danubio. Ahora, si bien pueden seguir juntos, está abierta la chance para que cada uno tenga su cuerpo técnico por separado mientras aguardan ofertas.

En su momento, también ambos dirigieron dos partidos en la Primera de Peñarol, uno en el Viera ante Wanderers cuando fue cesado Alfredo Arias, y otro en Jardines contra Danubio tras la salida de Darío Rodríguez.

Así ve Macaluso la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Damián Macaluso llegó a Liverpool en el mismo momento que Jorge Bava fue dejado libre en Nacional y ambos formaron una retaguardia experiente.

En aquel año tuvieron a tres técnicos: Juan Verzeri (hoy ayudante técnico de Diego Aguirre en Peñarol), Gabriel Oroza y Mario Saralegui.

0008232985.webp El festejo de Damián Macaluso y Ferreira C. Pazos

Damián disfruta junto a su pequeña hija Vitta, mientras aguarda por un llamado de algún club, a la vez que desgrana la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

Consultado por Referí acerca de la importancia de Abel Hernández, goleador del torneo, dijo: “No lo tuve como rival porque él no estaba en el país, cuando yo volví. Sí lo tuve como entrenador una semana en Peñarol y es un jugador de otro nivel, de otra jerarquía y en cualquier momento puede desequilibrar”.

Y agregó: “Más allá de que tiene unos cuántos años, está muy bien física y mentalmente encontró su lugarcito en Liverpool. Es un fuera de serie. Cuando lo dirigimos aquel partido con Peñarol ante Wanderers, llegaba con alguna nana, pero en el partido nos pidió que no lo sacáramos. Tiene un compromiso bárbaro con el equipo”.

También opinó de Leonardo Fernández y la importancia que tiene en Peñarol.

0000638003.webp Damián Macaluso en Peñarol

“Es un fuera de clase, tiene una calidad enorme. Como acá se marca mucho, a veces no encuentra espacios, pero cuando lo consigue, marca diferencias. Hay que tenerlo bajo la lupa y no podés hacerle faltas cerca del área porque es un arma tremenda que tiene, por más que este año no convirtió aún. Pero ojo, con él, nunca se sabe. Es la manija que tiene Peñarol. El domingo pasado, metió un pase formidable, para que Matías Arezo le anotara el segundo a Montevideo City Torque. Peñarol necesita mucho de él, maneja los hilos. Él, Arezo y Maximiliano Silvera manejan los hilos”.

Macaluso habló también de la defensa carbonera.

“Atrás está solido. Nahuel (Herrera) creció un montón este año, es excelente. Lo tuve en Tercera y estaba por encima de la media, le faltaba ese roce en Primera y hoy es el zaguero que es y está bien rodeado”.

Sobre la posibilidad de que haya favoritos, Macaluso dio su opinión futbolística.

“Liverpool tiene un equipo que sabe muy bien a lo que juega, con muy buena dinámica, sabe lo que hace, no sale a esperar. Peñarol, sí. Liverpool, en juego, está un poco mejor y Peñarol hace la diferencia con sus individualidades. A veces, a Peñarol le cuesta ese juego. Liverpool viene con una base de años que la han mantenido y eso marca un estilo, y ha estado en la definición en los últimos años y eso también juega”, indicó.

img-20220314-wa0030-jpg..webp Damián Macaluso, ayudante técnico de Peñarol Leonardo Carreño

Macaluso dice que “Liverpool es más dinámico, con velocidad de mitad de cancha hacia arriba puede complicar a Peñarol, pero también puede dejar espacios que Peñarol puede aprovechar para hacer daño”.

Según expresó “a Peñarol se le complica con el juego asociado porque es de respuesta no tanto de salir a atacar a buscar los partidos y ahí sufre un poquito”.

Acerca de las virtudes de ambos equipos semifinalistas, el exzaguero, quien jugó en los dos clubes, mostró su forma de verlo.

“Peñarol tiene virtudes porque cualquier jugador te puede desequilibrar en cualquier momento. Nadie pensaba que el lateral izquierdo con experiencia, Lucas Hernández, te iba a salvar el partido con dos goles a Defensor Sporting hace un par de fechas atrás. Liverpool, la fuerza que tiene, es la confianza en el equipo y la dinámica que le imprime es muy importante”, agregó.

20251029 Diego Aguirre Peñarol Plaza Colonia final Copa AUF Uruguay 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (4) Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

A la hora de hablar de los técnicos, Joaquín Papa y Diego Aguirre, dijo que “son muy diferentes”.

Y añadió: “Uno es Diego (Aguirre) con la experiencia, que está más que curado con estos partidos y el técnico de Liverpool viene de menos a más, con una impronta en crecimiento que tiene mucho futuro y sabiendo a lo que juega”.

Joaquín Papa Foto: Leonardo Carreño

Según Macaluso, “ambos están en diferentes etapas. Diego está por encima de la media de los entrenadores, y Papa va a seguir creciendo y no tiene techo”.

¿Y para la Liga AUF Uruguaya ve algún favorito? Así lo explica: “Peñarol viene de menos a más, hasta el último minuto te da batalla. Pero está para cualquiera de los tres, porque Nacional también hizo un muy buen torneo”.