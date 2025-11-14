El cambio de último momento en la indumentaria de Peñarol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol ya está pronto de cara al partido del próximo domingo a la hora 18 frente a Liverpool en el marco de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en la que solo habrá un ganador para clasificar a las finales en las que espera el eterno rival aurinegro, Nacional, por haber ganado la Tabla Anual.
También sostuvo que vuelve el capitán Maximiliano Olivera a la titularidad, como informó Referí.
El cambio de indumentaria de Peñarol
Como sucede normalmente en los últimos años, cuando Liverpool y Peñarol se enfrentan, el visitante cambia su camiseta.
Cuando el negriazul visita el Estadio Campeón del Siglo, juega de blanco, y cuando el carbonero lo hace en Belvedere, lo hace con la casaca dorada.
Liverpool ganó el sorteo y será local en el Centenario, pero no obstante, es una localía diferente a la habitual.
En ese contexto, según pudo saber Referí este viernes de parte de una fuente de los aurinegros, Peñarol jugará con su camiseta habitual y dejará de lado por esta vez la dorada.
Ese es el cambio principal respecto a sus últimos enfrentamientos, a lo que se suma que utilizará pantalón amarillo, y las tradicionales medias amarillas.