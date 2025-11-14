Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El cambio de último momento en la indumentaria de Peñarol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Los dirigidos por Diego Aguirre ya están prontos para jugar un encuentro más que trascendente

14 de noviembre 2025 - 15:22hs
Festejo de los jugadores de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol ya está pronto de cara al partido del próximo domingo a la hora 18 frente a Liverpool en el marco de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en la que solo habrá un ganador para clasificar a las finales en las que espera el eterno rival aurinegro, Nacional, por haber ganado la Tabla Anual.

El cambio de indumentaria de Peñarol

Como sucede normalmente en los últimos años, cuando Liverpool y Peñarol se enfrentan, el visitante cambia su camiseta.

Cuando el negriazul visita el Estadio Campeón del Siglo, juega de blanco, y cuando el carbonero lo hace en Belvedere, lo hace con la casaca dorada.

Liverpool ganó el sorteo y será local en el Centenario, pero no obstante, es una localía diferente a la habitual.

En ese contexto, según pudo saber Referí este viernes de parte de una fuente de los aurinegros, Peñarol jugará con su camiseta habitual y dejará de lado por esta vez la dorada.

Ese es el cambio principal respecto a sus últimos enfrentamientos, a lo que se suma que utilizará pantalón amarillo, y las tradicionales medias amarillas.

Peñarol Diego Aguirre Liverpool Liga AUF Uruguaya

