Así está la situación sanitaria de Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, de cara al partido decisivo ante Liverpool de este domingo por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol se sigue aprontando en Los Aromos de cara al partido del próximo domingo a la hora 18 frente a Liverpool en el marco de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en la que solo puede haber un ganador para clasificar a las finales en las que espera el eterno rival aurinegro, Nacional, por haber ganado la Tabla Anual. La situación del regreso del capitán Maximiliano Olivera está en el tapete en estas horas.

En ese contexto, Diego Aguirre continúa preparando a su oncena titular para un partido decisivo y un rival que esta temporada le ganó más veces que las que perdió.

Como informó Referí, la intención de Diego Aguirre en Peñarol es la de poder contar con tres futbolistas titulares quienes no estuvieron el pasado fin de semana, ya que vuelven Maximilano Olivera, el capitán, tras su lesión, y los volantes Eric Remedi e Ignacio Sosa, que no estuvieron el domingo anterior en el triunfo sobre Montevideo City Torque por 2-0 en la última fecha del Torneo Clausura por encontrarse suspendidos por quinta amarilla.

Como el propio entrenador admitió el pasado domingo, Maximiliano Olivera, ausente en los últimos dos encuentros para recuperarlo de una lesión, "va a estar 100% ante Liverpool. No se lo pierde por nada".

No obstante, en la semana, el lateral izquierdo comenzó entrenando de manera diferenciada, como él mismo lo dijo el pasado martes, cuando tuvieron libre.

20251005 Maximiliano Olivera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura Maximiliano Olivera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura FOTO: @LigaAUF

"Vengo bastante bien de la lesión. Esta semana me voy a estar probando para saber si llego al domingo. Ayer (este lunes) hice casi todos los ejercicios, me estoy probando y moviéndome con pelota. Entre miércoles y jueves ya me voy a meter con el grupo entero", dijo el capitán aurinegro al programa Convocados de El Espectador Deportes.

Según informó una fuente del club a Referí, el futbolista mejoró y pese a que entrenó diferenciado, estará en el grupo de los convocados por Diego Aguirre para ese partido crucial.

Si bien entrenó por momentos diferenciado, también hizo fútbol y todo indica que pueda estar desde el inicio ante Liverpool, aunque aún no está 100% confirmado.