Así está la situación sanitaria de Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, de cara al partido decisivo ante Liverpool de este domingo por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
El lateral izquierdo de Diego Aguirre es una de las grandes incógnitas para el encuentro en el que se juegan el pase a la final
14 de noviembre 2025 - 12:18hs
Eric Remedi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera
Foto: Dante Fernández/Focouy
Peñarol se sigue aprontando en Los Aromos de cara al partido del próximo domingo a la hora 18 frente a Liverpool en el marco de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en la que solo puede haber un ganador para clasificar a las finales en las que espera el eterno rival aurinegro, Nacional, por haber ganado la Tabla Anual. La situación del regreso del capitán Maximiliano Olivera está en el tapete en estas horas.
"Vengo bastante bien de la lesión. Esta semana me voy a estar probando para saber si llego al domingo. Ayer (este lunes) hice casi todos los ejercicios, me estoy probando y moviéndome con pelota. Entre miércoles y jueves ya me voy a meter con el grupo entero", dijo el capitán aurinegro al programa Convocados de El Espectador Deportes.
Según informó una fuente del club a Referí, el futbolista mejoró y pese a que entrenó diferenciado, estará en el grupo de los convocados por Diego Aguirre para ese partido crucial.
Si bien entrenó por momentos diferenciado, también hizo fútbol y todo indica que pueda estar desde el inicio ante Liverpool, aunque aún no está 100% confirmado.