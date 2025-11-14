Uruguay vs México: Sebastián Cáceres contó por quién hinchará Alana Flores, su pareja mexicana que la rompe pateando penales en la Kings League; mirá los videos

Sebastián Cáceres y por quién hinchará Alana, su pareja mexicana

El zaguero de la selección uruguaya Sebastián Cáceres tendrá un partido especial en el amistoso Uruguay vs México de este sábado a la hora 22:00, ya que la celeste se medirá ante el combinado del país de su novia, la influencer y deportista Alana Flores .

Por eso, en la rueda de prensa que dieron los jugadores del equipo de Marcelo Bielsa este jueves, le preguntaron al defensa de América de México por quién iba a hinchar su pareja este sábado.

“Obviamente ella es mexicana y va a querer que gane México”, dijo Cáceres ante la consulta.

Sebastián Cáceres y su pareja Alana Flores

“Debe pensar que perdamos 2-1 y que yo haga el gol, algo así, para que no sea tan negativo el panorama”, agregó el zaguero.

Alana la rompe pateando penales en la Kings League

La influencer mexicana que está en pareja con Cáceres es fanática de los deportes.

Este año entrenó y participó en peleas no profesionales de boxeo, logrando victorias que fueron destacadas en medios mexicanos.

Alana Flores, pareja de Sebastián Cáceres, pateando penales en la Kings League Alana Flores, pareja de Sebastián Cáceres, pateando penales en la Kings League

Actualmente, es presidenta del equipo Raniza FC de la Kings League y la Queens League de México y por ese cargo suele tener que patear penales en algunos partidos.

Y en esa faceta ha demostrado ser una gran pateadora, marcándole goles tanto a goleros como a goleras rivales.