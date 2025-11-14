Uruguay vs México: Sebastián Cáceres contó por quién hinchará Alana Flores, su pareja mexicana que la rompe pateando penales en la Kings League; mirá los videos
En la rueda de prensa de los jugadores del equipo de Marcelo Bielsa, le preguntaron al defensa de América de México por quién iba a hinchar su pareja este sábado; mirá los videos
14 de noviembre 2025 - 9:09hs
Sebastián Cáceres y por quién hinchará Alana, su pareja mexicana
El zaguero de la selección uruguaya Sebastián Cáceres tendrá un partido especial en el amistoso Uruguay vs México de este sábado a la hora 22:00, ya que la celeste se medirá ante el combinado del país de su novia, la influencer y deportista Alana Flores.
Por eso, en la rueda de prensa que dieron los jugadores del equipo de Marcelo Bielsa este jueves, le preguntaron al defensa de América de México por quién iba a hinchar su pareja este sábado.
“Obviamente ella es mexicana y va a querer que gane México”, dijo Cáceres ante la consulta.
“Debe pensar que perdamos 2-1 y que yo haga el gol, algo así, para que no sea tan negativo el panorama”, agregó el zaguero.