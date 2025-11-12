El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que recordó una práctica de la que se cumple un año y fue replicado por Leonardo Fernández previo al partido decisivo ante Liverpool

Nahuel Herrera recordó este momento con Leonardo Fernández en una práctica con Peñarol en 2024

Peñarol retornó este miércoles a los entrenamientos en Los Aromos, luego de haber tenido libre la jornada de este martes, con la mente exclusivamente puesta en lo que será el decisivo partido del próximo domingo a la hora 18 contra Liverpool en el Estadio Centenario, por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, Nahuel Herrera, campeón uruguayo con los aurinegros en 2024, recordó una práctica que hoy se cumple un año y eso fue reposteado por Leonardo Fernández.

El ganador de dicho compromiso enfrentará en dos finales a Nacional, que obtuvo la Tabla Anual el domingo pasado tras empatar 1-1 ante Defensor Sporting con un gol del Diente López faltando poco más de 10 minutos para el final.

El técnico aurinegro, Diego Aguirre, comenzó a buscar el equipo para enfrentar a los negriazules.

Como informó Referí, c ontará con tres futbolistas titulares quienes no estuvieron el pasado fin de semana, ya que vuelven Maximilano Olivera, el capitán, tras su lesión, y los volantes Eric Remedi e Ignacio Sosa, que no estuvieron el domingo por encontrarse suspendidos por quinta amarilla.

El recuerdo de Nahuel Acosta

Nahuel Acosta llegó a Peñarol en enero de 2024 proveniente de Cerro, y fue campeón uruguayo con los aurinegros en el final de la temporada.

Debutó en el Parque Franzini con Diego Aguirre como técnico, entrenado para jugar el segundo tiempo del primer encuentro de la temporada, por la Serie Río de la Plata ante Newell's Old Boys de Argentina.

En pleno Torneo Clausura de 2024, en agosto, se fue a jugar en Blooming de Bolivia.

Este miércoles, recordó lo que pasó el 12 de noviembre (que se cumple justamente un año), en la práctica, con una foto con Leonardo Fernández.

El "10" de Peñarol, replicó su historia, ya que tiene una muy buena relación con el delantero.

Los dirigidos por Diego Aguirre entrenarán este jueves y allí el DT seguramente comience a parar al equipo que se perfila como titular ante Liverpool para el domingo.

Aquí se puede ver el posteo de Nahuel Acosta replicado por Leonardo Fernández: