Diego Aguirre dijo que Marcelo De León estuvo bien al admitir "un error", luego que el árbitro no expulsó a Maxi Gómez; halagó a Liverpool previo a la semifinal

El director técnico de Peñarol , Diego Aguirre, habló este viernes al mediodía en conferencia de prensa en Los Aromos luego del entrenamiento de su equipo y tocó todos los temas de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya que se jugará el domingo a la hora 18 contra Liverpool en el Estadio Centenario.

"Es una final y estamos muy enfocados en ella, con tranquilidad, confianza, confiados en lo que podamos hacer, más allá de que el rival es muy bueno", comenzó diciendo Aguirre.

Y agregó: "Hemos buscado variantes a lo largo del torneo en ofensiva jugando con doble '9' y sin él, y son dos alternativas válidas, sabiendo las dificultades que podamos tener. Pero también tuvimos una muy buena segunda parte del año que nos tiene hoy definiendo. Sentimos que estamos bien y en estos momentos decisivos, de alguna manera estamos acostumbrados a jugar estos partidos determinantes".

Aguirre confirmó que "Maxi Olivera está perfecto, va a jugar, va a estar desde el inicio, y es un alta importante por lo que ha significado a lo largo de todo el año, no solo como capitán del equipo, sino por su rendimiento futbolístico".

Además, indicó que no piensa en el pasado y en los encuentros en los que Liverpool le ganó este año, aunque "sí pienso en nuestras fortalezas. Hay cosas respecto a lo que plantea el rival que se repiten y trataremos de mejorar cosas que no se hicieron bien".

"Estamos unidos por el bien común, el equipo por encima de todo y a jugar esta primera final, esperando hacer un buen partido y sacar un buen resultado", expresó.

Diego Aguirre fue consultado acerca de si se siente preocupado por los arbitrajes y sobre todo, por la polémica jugada que se dio el domingo pasado en el final del partido entre Defensor Sporting vs Nacional, cuando Maximiliano Gómez se tiró con sus dos piernas hacia adelante, ante Lucas Agazzi.

El árbitro Leodán González no le sacó amarilla al tricolor (que hubiera sido expulsión y se habría perdido la primera final), ni tampoco lo llamaron desde el VAR. No obstante, como informó Referí, el director de arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Marcelo De León, sostuvo que el árbitro cometió un error y que esa jugada "era para tarjeta amarilla".

"No está bueno que se genere ese ambiente de inseguridad, trato de no meterme mucho en el tema. Lo miro con preocupación, pero desde el momento que el presidente de los árbitros asume que fue un error y que era posible expulsión, está bueno que lo admita, más no se puede agregar. Lo que sí te puedo decir, es que es un error general, del árbitro y de los cuatro del VAR, pero no estoy pensando en eso", adujo el DT carbonero.

En realidad, de haber sido doble amarilla, como dijo De León, el VAR no podía intervenir.

Sobre el nivel y el juego de Liverpool, el rival de la semifinal, Aguirre sostuvo: "Ellos tienen la virtud de tener una forma de jugar y han podido mantener al equipo, eso habla bien de ellos. Pero repito que tenemos que pensar en lo que nosotros podamos proponer. Sí estar atentos y conscientes de que tienen jugadores de muy buena calidad, de eso no hay duda. Veremos qué nos depara esto. Los partidos los podés imaginar de una manera, pero hay circunstancias en las que no tenés control".

"Está claro que queremos volver a ser campeones uruguayos y ese es el objetivo y para eso, hay que superar al rival que sea y hoy es Liverpool. Siento que es un partido diferente por el peso que tiene, por la importancia de la definición. Tenemos que hacer nuestro mejor partido para poder ganar, encontrar el mejor rendimiento de los jugadores de muchísima calidad que tenemos y si eso pasa, tenemos muchas posibilidades de ganar".

A la hora de hablar de Abel Hernández, el goleador de la Liga AUF Uruguaya, Aguirre indicó: "Abel no voy a negar que es tremendo jugador, lo conozco mejor que nadie tal vez. Es parte de lo que tendremos que estar atentos ante las virtudes del rival".

El técnico de Peñarol dijo que no iba a adelantar a los 11 titulares, ni si colocará a Maximiliano Silvera y a Matías Arezo como doble "9" para este compromiso, pero que el equipo ya lo tiene.

Admitió que Héctor "Tito" Villalba "todavía tiene un dolor, tuvo un esguince grave de tobillo. Está mucho mejor, comenzó a trotar, pero para este partido no tiene ninguna posibilidad".

Fue consultado a su vez sobre una virtud de su equipo y señaló que tiene "personalidad, juega como equipo grande y somos intensos. Cuando nos proponemos someter al rival, muchas veces lo hacemos desde el juego pero también desde la intensidad".

Aguirre confirmó que el plantel entrenó penales para el caso de que se llegue a esa definición y que le tiene confianza a Brayan Cortés. "Lo veo bien para el caso de que haya penales. Fue un acierto haberlo traído, ha sido muy importante para el equipo".

El técnico informó que Diego García va a estar convocado pese al momento que atraviesa con un juicio en contra y que no cambiará el sistema de juego porque juegue o no Kevin Amaro. "Si no juega él, su suplente también es muy buen jugador".

"Los jugadores quieren volver a ser campeones y nos queda un camino largo", terminó diciendo Aguirre.