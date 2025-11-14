Dólar
El Observador
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El importante cambio que habrá en el VAR para la semifinal Liverpool vs Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Liverpool vs Peñarol se enfrentan el domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario

14 de noviembre 2025 - 12:54hs
VAR en el fútbol uruguayo
VAR en el fútbol uruguayo Inés Guimaraens

Liverpool y Peñarol continúan preparándose para la semifinal de este domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario de la Liga AUF Uruguaya que los enfrentará debido a que el primero fue campeón del Torneo Apertura y el segundo, del Clausura. En tanto, el VAR tendrá un cambio importante, ya que el árbitro comunicará al público las decisiones tomadas a través de los parlantes.

Los negriazules están tratando de recuperar a Kevin Amaro, quien no pudo viajar por lesión con la selección uruguaya a esta doble fecha FIFA de noviembre.

El cambio trascendente en el VAR

El árbitro del partido Liverpool vs Peñarol de este domingo será el internacional Andrés Matonte.

Según informó este viernes una fuente a Referí, el arbitraje tendrá un cambio importante para este partido.

Por primera vez en el fútbol uruguayo y como sucede en varios países y ligas del mundo, en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya se implementará el sistema llamado VAR hablado en vivo.

Esto indica que Matonte a través del intercomunicados con el que habla con sus compañeros de VAR, dará a conocer por los altoparlantes del Estadio Centenario la decisión que tomen en el VAR de todas las jugadas que vaya a revisar al mismo.

Temas:

Liga AUF Uruguaya Fútbol Uruguayo Liverpool Peñarol Estadio Centenario VAR Andrés Matonte

