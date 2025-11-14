El importante cambio que habrá en el VAR para la semifinal Liverpool vs Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Liverpool y Peñarol continúan preparándose para la semifinal de este domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario de la Liga AUF Uruguaya que los enfrentará debido a que el primero fue campeón del Torneo Apertura y el segundo, del Clausura. En tanto, el VAR tendrá un cambio importante, ya que el árbitro comunicará al público las decisiones tomadas a través de los parlantes.
Los negriazules están tratando de recuperar a Kevin Amaro, quien no pudo viajar por lesión con la selección uruguaya a esta doble fecha FIFA de noviembre.
Por su parte, en Peñarol se abocan a que mejore la situación sanitaria de Maximiliano Olivera, quien aún no está confirmado 100% como titular.
El cambio trascendente en el VAR
El árbitro del partido Liverpool vs Peñarol de este domingo será el internacional Andrés Matonte.
Según informó este viernes una fuente a Referí, el arbitraje tendrá un cambio importante para este partido.
Por primera vez en el fútbol uruguayo y como sucede en varios países y ligas del mundo, en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya se implementará el sistema llamado VAR hablado en vivo.
Esto indica que Matonte a través del intercomunicados con el que habla con sus compañeros de VAR, dará a conocer por los altoparlantes del Estadio Centenario la decisión que tomen en el VAR de todas las jugadas que vaya a revisar al mismo.