El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Federico Valverde encendió las alarmas en Real Madrid: jugó 190 de los últimos 200 partidos del club, su físico lo siente y está al límite

El volante y capitán de Real Madrid se perdió otra vez la doble fecha FIFA con la selección uruguaya, como ya había sucedido en octubre

14 de noviembre 2025 - 12:39hs
Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España

Federico Valverde no está en la convocatoria de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para la doble fecha FIFA de noviembre que cuenta con los partidos ante México y Estados Unidos en Torreón este sábado a la hora 22 y en Tampa el martes a las 21.

Al otro día, el propio Real Madrid, club dueño de su ficha, emitió un comunicado en el que expresó que el uruguayo sufrió una "lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha".

Además, afirmó que su tiempo de recuperación dependerá de su "evolución".

Eric Remedi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera 
PEÑAROL

Así está la situación sanitaria de Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, para la semifinal ante Liverpool el domingo por la Liga AUF Uruguaya

Alana Flores, pareja de Sebastián Cáceres, pateando penales en la Kings League
FÚTBOL

Uruguay vs México: Sebastián Cáceres contó por quién hinchará Alana Flores, su pareja mexicana que la rompe pateando penales en la Kings League; mirá los videos

El tremendo cansancio de Valverde

Federico Valverde es el futbolista de Real Madrid que ha jugado más partidos si se suman las temporadas pasadas y esta.

Según informó el diario deportivo español Marca, "el poderoso físico de Valverde se tambalea tras tres años frenéticos en los que ha participado en 190 partidos oficiales de los 200 que ha disputado Real Madrid. Concretamente, desde el 10 de agosto de 2022, cuando el equipo dio el pistoletazo de salida a la temporada 22-23 con la disputa de la Supercopa de Europa, el uruguayo solo no ha participado en 10 partidos de los 200 que ha jugado el Madrid".

Y agrega: "Fede ha disputado el 95% de los compromisos con el club blanco. Se podría decir que en poco más de tres temporadas (22-23, 23-24, 24-25 y lo que va de 25-26) ha acumulado en sus piernas los partidos que en condiciones normales un futbolista podría sumar en cuatro campañas completas o, incluso, cinco".

Las alarmas comenzaron cuando perdieron el martes de la semana anterior 1-0 contra Liverpool en Anfield Road por la Champions League y la lesión llegó el domingo siguiente.

El receso por la doble fecha FIFA fue el mejor aliado de Real Madrid para recuperarlo (no de la selección uruguaya, obviamente) y que cargue pilas para el siguiente bloque de partidos.

Pero la preocupación es cada vez mayor sobre la capacidad de Valverde de seguir soportando el ritmo infernal de partidos que lleva en los últimos tiempos.

Temas:

Federico Valverde real madrid FIFA Marcelo Bielsa selección uruguaya Fecha FIFA

