La decisión por Kevin Amaro, cómo marcar a Leo Fernández y el momento de Abel Hernández: lo que dijo el DT de Liverpool, Joaquín Papa, previo a la semifinal con Peñarol

El entrenador de Liverpool , Joaquín Papa, analizó la previa de la semifinal ante Peñarol del domingo a la hora 18 en el Estadio Centenario, cuyo ganador se medirá ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

En rueda de prensa este viernes de mañana, la primera pregunta que le hicieron al DT fue por el estado del lateral y extremo Kevin Amaro , quien sufrió una lesión muscular y ha entrenado diferenciado.

“Kevin viene respondiendo bien a las cargas de trabajo progresivas que se le vienen poniendo, tanto en sanidad como los preparadores físicos”, dijo Papa sobre el lateral de la selección uruguaya que no fue convocado para la Fecha FIFA de noviembre.

“Empezó a hacer trabajos con el resto del grupo, viene evolucionando bien y vamos a ver cómo sigue. Tenemos tiempo, nadie nos apura. Lo vamos a definir antes del partido”, agregó. “La verdad que viene respondiendo bien”

LIGA AUF URUGUAYA Cómo formó Liverpool en cada partido contra Peñarol este año y qué equipo perfila Joaquín Papa para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

PRONÓSTICO Inumet pronosticó como estará este fin de semana en que Peñarol y Liverpool definen el finalista de la Liga AUF

Consultado por si Amaro podía ser titular, señaló: “Eso lo vamos a definir antes del partido, tenemos tiempo. Es un jugador que está entrenado, viene de jugar toda la temporada, su estado de forma es bueno”.

“Hay que llevarlo previamente a una final, a un escenario de máxima exigencia, y si responde bien y está a la orden, decidiremos, pero nadie nos apura y estamos tranquilos con eso”, agregó.

Los antecedentes y Leo Fernández

En los tres partidos en los que se enfrentaron en la temporada, Liverpool le ganó dos veces a Peñarol y empató el restante. Para Papa, esos antecedentes no inciden en el juego de este domingo.

“Los trámites de los tres partidos fueron todos diferentes, todos bien distintos”, destacó el DT negriazul.

“Este es un partido distinto, es una final, y ellos llegan en un buen estado de forma ganando el Clausura y compitiendo por la Anual. Estamos con mucha confianza e ilusión, y esos antecedentes nos hacen creer en nosotros mismos y en que podemos, sin dudas, vamos a ir a eso”, dijo. “Pero las características del partido y el peso del partido hacen que los antecedente no pesen demasiado”.

Papa también fue consultado por si le hará una marca personal a Leo Fernández, el 10 de Peñarol, y respondió que prefería no dar “detalles” de la “planificación”.

20250913 Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura Leonardo Fernández de Peñarol y Abel Hernández de Liverpool por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Sin embargo, señaló: “Sin dudas que Fernández es un jugador con una categoría enorme, con mucha jerarquía, y como en los tres partidos que lo enfrentamos hay que estar bien atento a él y darle poco tiempo. Creo que no es ninguna novedad ni descubro nada con lo que digo, es lo que intentan hacer todos los jugadores y entrenadores que lo enfrentan, e iremos por ese camino”.

Sobre si las variantes que pueda tener Peñarol en el partido, señaló que puede “cambiar un poco es el dispositivo táctico” de su equipo. “Qué espacios pueden quedar un poco más libres o qué jugadores pueden quedar más libres, pero nuestra manera de jugar al fútbol y ser protagonistas eso no va a cambiar”, dijo.

“Vamos a intentar que se vea un Liverpool protagonista, con hambre de pasar la semifinal y llegar a la final, con ganas de ganarlo”, comentó Papa. “Vamos a intentar proponer nuestra idea”.

Consultado por Peñarol, dijo que “es un equipo con mucha jerarquía, con un entrenador que viene trabajando de muy buena manera”. “Tienen calidad individual, es un muy buen equipo y estamos ocupados en intentar neutralizarlos”.

20250920 Kevin Amaro, Gonzalo Nápoli y Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (14) Kevin Amaro, Gonzalo Nápoli y Abel Hernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

Por último, fue consultado por Abel Hernández, el goleador de Liverpool. “Su presencia nos pone super contentos a todos, nos da mucha tranquilidad que esté. Y después vamos a tratar de hacerle juego a él y a los demás, no descansarnos solo en su presencia (…) No darle todo el peso del partido a Abel porque no es nuestra forma de sentir el fútbol”.