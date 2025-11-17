Ignacio Ruglio y la postura de Peñarol sobre los escenarios para las finales ante Nacional, que pueden tener campeón de visitante: "Al que le toque ganar, festejará en paz"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , ratificó la postura del club de que las finales ante Nacional se disputen en los respectivos escenarios de ambos equipos que definirán la Liga AUF Uruguaya 2025.

Al titular de los carboneros se manifestó en ese sentido en un estado de WhatsApp.

“Peñarol mantiene su posición de jugar las finales en los estadios de cada equipo”, señaló, en referencia al Campeón del Siglo, de los mirasoles, y el Gran Parque Central, de los albos.

El mensaje fue emitido en momentos en el que está pactada una reunión del Ministerio del Interior con ambos clubes para sugerir que las finales se disputen en el Estadio Centenario por razones de seguridad.

Pero, para que sean en el principal escenario del país, habrá que esperar varios días debido a que se realizarán un espectáculo musical de la cantante colombiana Shakira los días 3 y 4 de diciembre.

“Se puede ganar o perder, es parte del juego, pero no podemos estar 20 días esperando una final”, expresó Ruglio.

-lcm7592-jpg..webp Ignacio Ruglio Foto: Leonardo Carreño.

Además, se manifestó a la posibilidad de que uno de los equipos sea campeón en la cancha de su máximo rival.

“Al que le toque ganar, festejará en paz, y al que le toque perder, trabajará para volver a intentarlo el año próximo. Así fue toda la vida y así debe seguir siendo”, señaló.

Sorteo de localías este lunes

Como informó Referí, Nacional y Peñarol conocerán este lunes el orden de las localías de las finales de la Liga AUF Uruguaya con el sorteo que se realizará por la Mesa Ejecutiva de Primera división en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los carboneros accedieron a la definición tras ganarle este domingo a Liverpool por 2-1 en el Estadio Centenario la semifinal que enfrentó al campeón del Torneo Apertura, los negriazules, con el campeón del Torneo Clausura, los mirasoles.

Nacional, por su parte, llegó a las finales como ganador de la Tabla Anual.

Así será el sorteo

Este lunes a las 18:00 horas, los bolilleros determinarán cuál de los dos grandes del futbol uruguayo será local en el primer partido y cuál será el anfitrión en el segundo juego, en el que se conocerá al campeón.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, explicó a Referí cómo será el sorteo.

Para eso se utilizarán dos bolilleros.

En uno de ellos habrá dos bolillas con papeles con los nombres de Nacional y Peñarol.

En el otro habrá otras dos bolillas con papeles que indicarán local o visitante.

“Se sortea el primer partido, por ende el segundo sale del resultado del primero”, explicó Rivero.

Nacional y Peñarol quieren ser locales en sus estadios

Luego del sorteo, se definirán los detalles de los escenarios y hora de las finales, las que tienen fecha para el 23 y el 30 de noviembre.

Desde Nacional y Peñarol han manifestado la intención de ser locales en sus respectivos estadios, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo, para las finales.

De ser así, en una definición nunca antes vista de un campeonato, los dos partidos serían sin hinchas visitantes.

También existe la posibilidad de que las finales se jueguen en el Centenario. El Ministerio del Interior, por razones de seguridad, sugerirá a ambos clubes que las finales se jueguen en el Estadio, para lo que habrá una reunión este lunes.