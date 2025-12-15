La faena de vacunos de este año será la tercera mayor de la historia y los novillos llegaron con más kilos

Faena de vacunos en niveles altos y con un aporte relevante de animales procedentes de corrales de engorde.

La faena de vacunos en Uruguay , con base en recientes estimaciones del Instituto Nacional de Carnes (INAC) , concluirá en 2025 con un volumen superior al de esa actividad industrial en el año pasado , alcanzando los 2,415 millones de cabezas .

Según se informó en el trabajo Cierre de Estadísticas 2025, elaborado por los profesionales del INAC , a partir de condiciones de demanda internacional favorables y un contexto climático más propicio que en 2024, la actividad de faena cerrará el año por encima del registro del año anterior.

De mantenerse el ritmo de las últimas semanas del ejercicio anual en curso, se estima que 2025 alcanzaría una faena anual de 2.415.000 cabezas, lo que implicaría un incremento de 7% respecto al año anterior.

De verificarse esta proyección, 2025 se ubicaría como el tercer mayor nivel de faena de los últimos 25 años, solo por detrás de las 2.638.301 cabezas faenadas en 2021 (récord)y del volumen registrado en 2006 (2.588.538).

Considerando los aproximadamente 400 mil bovinos exportados en pie y la información preliminar de la Declaración Jurada Anual de Existencias, este nivel de actividad implicaría una tasa de extracción cercana al 25%, se informó desde el INAC.

La faena de vacunos por categorías

El aumento en el volumen de faena se observa en todas las categorías, destacándose particularmente la evolución de las vaquillonas, que superarían las 350 mil cabezas, crecimiento asociado a una mayor presencia de esta categoría en los sistemas de terminación a corral.

En el caso de los novillos, la faena aumentaría más de 4%, manteniéndose la categoría de 2 a 4 dientes como la de mayor participación.

La faena de vacas también registraría un incremento superior al 9%, impulsado especialmente por las categorías 6 dientes y boca llena.

DSCN9029 Frigorífico BPU. Juan Samuelle (archivo)

Los novillos pesaron más

En 2025, los novillos llegaron a faena con mayor peso en pie que en 2024. El promedio alcanzó 529,8 kilos, lo que implica un aumento de 4,2 kilos.

El peso de carcasa en 4ª balanza se ubicó en 288,8 kilos, con una suba moderada de 3,2 kilos (+1%).

El rendimiento se posicionó en 54,5%, es decir muy similar al 2024 (+0,4%).

Entre las vacas, no se registró variaciones del peso en pie (479,9 kilos), acompañado de una ligera aumento en el peso de carcasa (240,3 kilos; +1 kilo) y un rendimiento también estable (50,1% frente a 49,9% en 2024).

Las vaquillonas presentaron un ligero incremento en el peso vivo, que llegó a 443,7 kilos (+2,2 kilos). El peso en 4ª balanza alcanzó los 236,1 kilos (+2,7 kilos), mientras que el rendimiento se mantuvo estable en 53,2%.

El empuje de los corrales de engorde

La faena procedente de corrales de engorde acumulada entre enero y noviembre de 2025 alcanzó 412.279 cabezas, un nivel superior al promedio del último quinquenio.

Considerando el comportamiento estacional de los meses finales y el promedio histórico 2020–2024 para diciembre, la proyección indica que la faena a corral cerraría el año en torno a 431mil bovinos.

Este volumen supera el registro de 2024 en 19% y consolidaría una de las mayores participaciones del engorde intensivo en la última década.

Lo que pasa con la faena de ovinos

La faena de ovinos volverá a descender en 2025 (–10%), cerrando el año en torno a 875 mil cabezas.

La caída se observa en casi todas las categorías, excepto en borregos, que muestran crecimiento relativo.

Es destacable el menor descenso en la categoría corderos, que se estima finalizará el año apenas 2% por debajo de 2024.

Aves, equinos y cerdos