Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El exayudante técnico de Nacional que se suma al cuerpo técnico de Paulo Pezzolano en Internacional de Porto Alegre de Brasil

El director técnico uruguayo, quien regresa al fútbol norteño, contará con un nuevo integrante en su grupo

28 de diciembre 2025 - 13:07hs
Paulo Pezzolano

Paulo Pezzolano

Foto: EFE

Paulo Pezzolano cuenta los días para viajar hacia Brasil para hacerse cargo del que será su nuevo equipo, Internacional de Porto Alegre. Se trata de un club con historia, que tuvo un muy mal 2025 y que además, hasta la última fecha estuvo a punto de bajar a la Serie B del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El flamante técnico, admitió este domingo que se llevará como ayudante técnico a Esteban "Coco" Conde, quien fuera ayudante técnico de Martín Lasarte en Nacional.

En el club colorado gaúcho, Pezzolano dirigirá al arquero titular de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Sergio Rochet, a quien se suma Alan Rodríguez, quien llegó a mitad de año transferido desde Argentinos Juniors de Argentina.

Internacional de Porto Alegre apuesta a tener un 2026 muy diferente y en ese sentido, fue que buscó a Pezzolano y sigue sumando futbolistas a su plantel.

Abel Hernández subió una foto junto a su familia cercana con la camiseta de Peñarol 
PEÑAROL

Ya no hay vuelta atrás: se confirmó que Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada 2026

Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates no se retira del fútbol: "Hay capitán para rato"

Luego de dejar el futbol como jugador, el Papa inició su carrera de entrenador en 2016 en Montevideo City Torque y luego siguió en Liverpool (2018), Pachuca de México (2019), Cruzeiro (2022, al que ascendió de la B a la A del Brasileirao), Valladolid de España y Watford de Inglaterra.

Pezzolano confirmó este domingo en el programa Punto Penal de canal 10 que se llevará por primera vez como ayudante de campo a Esteban "Coco" Conde, quien fuera el ayudante técnico de Martín Lasarte en Nacional, además de haber clasificado como DT a Danubio a la Copa Sudamericana en 2023, tras haber separado del plantel a Jonathan Álvez.

El entrenador admitió a su vez que su preparador físico será Alfredo Jarodich, hijo del otro preparador físico, Alfredo Jarodich, quien en 2001 trabajó en Nacional tras su pasaje por la selección uruguaya que dirigió Daniel Passarella en 1999 junto al argentino Alejandro Kohan, y también lo hizo, entre otros, en Atlético de Madrid.

Temas:

Esteban Conde Paulo Pezzolano Internacional de Porto Alegre Brasil Martín Lasarte Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Romário y Giorgian De Arrascaeta jugaron el partido de las estrellas en Brasil
BRASIL

Romário, la mega exestrella brasileña, pidió a Giorgian De Arrascaeta para la selección de Brasil; mirá el video

Abel Hernández subió una foto junto a su familia cercana con la camiseta de Peñarol 
PEÑAROL

Ya no hay vuelta atrás: se confirmó que Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada 2026

Luis Suárez y Lionel Messi festejan uno de los goles de Inter Miami ante New York City FC
VIAJE

Lionel Messi llegó a Uruguay para el cumpleaños de la hija de Luis Suárez

Camilo Speranza, el nuevo DT de Liverpool para 2026
ENTREVISTA

Camilo Speranza, nuevo DT de Liverpool, mano a mano con Referí: volver a vivir en Uruguay tras 20 años, el elogio a José Luis Palma y su experiencia con Pezzolano

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos