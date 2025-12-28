El exayudante técnico de Nacional que se suma al cuerpo técnico de Paulo Pezzolano en Internacional de Porto Alegre de Brasil

Paulo Pezzolano cuenta los días para viajar hacia Brasil para hacerse cargo del que será su nuevo equipo, Internacional de Porto Alegre. Se trata de un club con historia, que tuvo un muy mal 2025 y que además, hasta la última fecha estuvo a punto de bajar a la Serie B del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El flamante técnico, admitió este domingo que se llevará como ayudante técnico a Esteban "Coco" Conde , quien fuera ayudante técnico de Martín Lasarte en Nacional.

En el club colorado gaúcho, Pezzolano dirigirá al arquero titular de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Sergio Rochet, a quien se suma Alan Rodríguez, quien llegó a mitad de año transferido desde Argentinos Juniors de Argentina.

Internacional de Porto Alegre apuesta a tener un 2026 muy diferente y en ese sentido, fue que buscó a Pezzolano y sigue sumando futbolistas a su plantel.

Paulo Pezzolano regresa a Brasil tras su último ciclo en Watford, de la Segunda división de Inglaterra, club del que fue sorpresivamente cesado a principios de octubre, a pocas semanas de haber comenzado la temporada en busca del ascenso a la Premier League.

Luego de dejar el futbol como jugador, el Papa inició su carrera de entrenador en 2016 en Montevideo City Torque y luego siguió en Liverpool (2018), Pachuca de México (2019), Cruzeiro (2022, al que ascendió de la B a la A del Brasileirao), Valladolid de España y Watford de Inglaterra.

Pezzolano confirmó este domingo en el programa Punto Penal de canal 10 que se llevará por primera vez como ayudante de campo a Esteban "Coco" Conde, quien fuera el ayudante técnico de Martín Lasarte en Nacional, además de haber clasificado como DT a Danubio a la Copa Sudamericana en 2023, tras haber separado del plantel a Jonathan Álvez.

El entrenador admitió a su vez que su preparador físico será Alfredo Jarodich, hijo del otro preparador físico, Alfredo Jarodich, quien en 2001 trabajó en Nacional tras su pasaje por la selección uruguaya que dirigió Daniel Passarella en 1999 junto al argentino Alejandro Kohan, y también lo hizo, entre otros, en Atlético de Madrid.