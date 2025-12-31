Las mejores películas 2025 (y un poco de amabilidad) recomendadas por Picnic

Es el último día del año y, además de desearte que la pases muy bien y que comiences un buen nuevo año, quiero contarte una historia que ojalá te acerque esperanza en tiempos en los que esa palabra -esperanza- están tan devaluada que hay quienes creen que es inútil. Yo creo que es, siempre, el último bastión y por eso, creo en la esperanza fervientemente, como motor de todo lo que puede estar mejor.

Una noche de estas de fin de año, dos personas regresaban a su casa caminando luego de una fiesta de fin de año cercana. La noche estaba hermosa, corría viento y el cielo estaba estrellado. Montevideo se escondía del calor a esa hora tardía. A solo una cuadra de llegar a su casa, se cruzaron con un hombre desconocido. Lo miraron con desconfianza. El gritó “¡No tengan miedo!”, con ironía.

La primera reacción de la mujer fue tener miedo y apretar el celular. Pero se dio vuelta y lo saludó: “Hola vecino, no te conozco pero seguro que sos de por acá. Yo vivo a una cuadra. Me llamo Carina. ¿Vos cómo te llamas?” El hombre contestó, hubo pocas palabras pero miradas de frente. La amabilidad, que siempre es una forma de esperanza, le ganó al miedo.

No soy tan inocente como para pensar que la amabilidad solucionará todos los crímenes ni todos los miedos ni todas las discriminaciones. Solo te cuento esta historia con final feliz porque me hizo feliz. Espero que tengas un gran 2026 y en este Picnic te dejo varias recomendaciones de mis películas favoritas del año y de otras que, espero, pronto podamos ver en cines uruguayos.

El cine de 2025

Hay muchas películas buenas para ver, en el cine (volvé a ir!) o en streaming. En este listado imperfecto te dejo, sin ningún orden, las que me gustaron, impactaron o hicieron pensar en 2025. Y al final agrego una lista de las que no llegaron a Uruguay aún y que ojalá puedas ver pronto.

Valor sentimental. (en cines) Me gustó mucho esta delicada y punzante sobre los objetos (una casa), los vínculos y las pequeñas memorias que nos sostienen cuando todo lo demás se desarma. La película, una pequeña obra de arte en cada toma luminosa del director noruego Joachim Trier, avanza como una conversación íntima sobre lo que heredamos emocionalmente. En este caso una hija furiosa con su padre, por haber desatendido y casi abandonado a ella y su hermana, y un padre que no sabe cómo acercarse pero lo intenta. A ella, Renate Reinsve, tal vez la recuerdes por La peor persona del mundo, del mismo director, y es difícil que no se transforme en una estrella internacional. El es una cara conocida en Hollywood que adquiere nuevas dimensiones en esta película: Stellan Skarsgård.

Sinners. HBO Max. Nunca pensé que me gustaría esta película que es un mix de acción, racismo y …vampiros (?). Es un film oscuro y moralmente incómodo. Sinners explora la culpa y el deseo y lo hace desde un lugar casi claustrofóbico. En alguna crítica leí que es “un descenso elegante y cruel a las zonas donde la redención no está garantizada”. Si pudiera describirlo diría que es un thriller oscuro con algo de terror, ubicado en el sur de Estados Unidos, donde dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal con la intención de empezar de nuevo y dejar atrás un pasado marcado por la violencia y los errores. Pero el pueblo es dominado por una presencia antigua y corrupta, una fuerza que se alimenta de la culpa, el deseo y la violencia histórica del lugar. En este film el mal no es solo sobrenatural, sino también social y moral.

Fue solo un accidente. Cines . Esta película fue dirigida por Jafar Panahi, uno de los grandes cineastas iraníes contemporáneos y una figura central del cine político de las últimas décadas. Jafar Panahi tuvo que filmarla en secreto, porque ya estuvo en la cárcel por sus obras y porque en Irán todo guion debe ser oficialmente aprobado. La historia parte de un accidente de tránsito menor en una ruta iraní. Lo que parece mínimo desencadena una cadena de encuentros, sospechas y tensiones que van creciendo de forma casi imperceptible. El accidente es al final un disparador para reflexionar sobre la culpa, la responsabilidad individual y colectiva, y la forma en que los sistemas de poder se esconden detrás de la idea de “error” o “mala suerte”.

Frankenstein. Netflix . Esta nueva relectura del mito pone el foco en la soledad del creador y la criatura, de la mano de una cinematografía deslumbrante como las que logra Guillermo del Toro, que además consigue conectar la historia con el presente sin traicionar la raíz gótica del original de Mary Shelby (que volví a releer). No se trata de terror en este caso, sino de humanidad.

Matate, amor. Cines y MUBI. Es una película extraña e incómoda, tanto como lo es la lectura del libro original, del mismo título, de la argentina Ariana Harwicz. La adaptación se mantiene fiel a ese clima feroz y cargado de la novela, que muestra la maternidad desde un lugar no tradicional. Aquí la verdadera capa es Jennifer Lawrence, una actriz también feroz, que viene perfeccionando su arte desde Winter's Bone (con la que fue nominada al Oscar con 14 años), con mega hits como Los Juegos del Hambre, y pequeñas grandes películas como Silver Linings Playbook, con la que ganó un Oscar a Mejor Actriz.

A House of Dynamite. Netflix. Cuando terminé de ver esta película no sabía si me había gustado. Hasta el día de hoy me lo pregunto, pero sigo pensando sobre sus implicancias. Dirigida por la excelente directora Kathryn Bigelow, primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por The Hurt Locker (2009), y con títulos tan buenos como Zero Dark Thirty, esta película combina sátira política y drama familiar en un relato tenso en el que todo indica que está por empezar la tan temida guerra nuclear que terminaría con el mundo tal como lo conocemos. Es incómoda y podría ser mucho más real de lo que nos queda cómodo pensar.

Bugonia. Cines. Nunca sé qué esperar del director griego Yorgos Lanthimos, y confieso que algunas de sus mejores películas, según la crítica internacional, no me gustaron. Me gustó The Lobster y The Favourite, pero no me gustó Poor Things, por ejemplo. Pero le reconozco su habilidad para crear mundos donde lo absurdo convive con lo violento y lo emocionalmente asfixiante. Bugonia es también extraña y absurda a propósito, juega con la paranoia contemporánea y el colapso del sentido común. Dos hombres obsesionados con teorías conspirativas están convencidos de que una poderosa CEO de una corporación tecnológica no es humana, sino una ET infiltrada para destruir el planeta. Deciden secuestrarla para “salvar al mundo”, y se desata un delirio que combina thriller, comedia negra y crítica social.

Black Bag / Código negro. HBO Max, Un thriller de espionaje elegante y cerebral que confía más en los diálogos y las miradas que en la acción espectacular. La tensión se construye a fuego lento, con giros que premian la atención del espectador. Para un crítico, es *“inteligencia clásica envuelta en una amenaza muy actual”*.

The Perfect Neighbor. Netflix . Este documental es enervante y doloroso, porque parte de algo tan cotidiano como un vecino, y termina siendo un opus sobre la discriminación, el racismo y la incomprensión. Una mujer blanca comienza a llamar a la Policía por tonterías, como que los niños (negros) del barrio están jugando en el terreno de al lado. Pero lo que empieza como un drama suburbano se transforma en una exploración del control, la violencia y las apariencias.

Sueños de trenes. Netflix . Una de las más lindas del año, poética y delicada en su cinematografía y en su historia sencilla y cercana. Esta película retrata una vida atravesada por el trabajo, la pérdida y el paso del tiempo. Cada plano es una pequeña poesía y el protagonista, un leñador y obrero ferroviario que vive en el noroeste de Estados Unidos a comienzos del siglo XX (el espléndido ….), es un hombre silencioso, marcado por el trabajo físico, la soledad y una relación casi mística con la naturaleza. La película sigue su vida a lo largo de varias décadas, sin prisas, con alegrías y tristezas. Muy hermosa.

Las que hay esperar

Hamnet. La historia, sobre todo, de la extraordinaria esposa de Shakespeare, y del hijo que inspiró Hamlet. La novela del mismo título, de Maggie O' Farrell, es uno de los mejores libros que leí en mucho tiempo.

Marty Supreme. La crítica la alaba y la protagonizan Timothy Chalamaet y Gwyneth Paltrow.

The secret agent. Esta película brasileña traspasó fronteras y es aclamada como una de las mejores del año. Un hombre común que, casi sin darse cuenta, queda atrapado en una red de espionaje y delaciones en el Brasil de un régimen autoritario.

Blue Moon. Dirigida por Richard Linklater, se desarrolla casi en tiempo real durante una noche clave de 1943, el día del estreno de Oklahoma!. La película sigue a Lorenz Hart, el brillante pero atormentado letrista del célebre dúo Rodgers & Hart, mientras pasa la noche en un bar de Nueva York lidiando con el éxito ajeno, su propia decadencia profesional y la soledad.

If I Had Legs I’d Kick You. Linda es una madre en crisis, agotada por la carga de cuidar a una hija con problemas de salud, trabajar y seguir funcionando cuando ya no puede más. La actuación de Rose Byrne, dicen que es excepcional.