ESPAÑA

Cerca de cumplir los 40 años, en España destacan al "incombustible" Cristhian Stuani, quien pese a lesiones, volvió a ser el goleador del equipo en 2025

El nivel del goleador uruguayo no baja, más allá de la edad que parece que no le juega en contra

30 de diciembre 2025 - 16:46hs
Cristhian Stuani celebra un nuevo gol para Girona

Cristhian Stuani ya es un pedazo grande de la historia del fútbol por lo que han significado sus goles y sobre todo, por lo que hizo en el fútbol español, más precisamente, en Girona, del cual es el máximo goleador histórico.

En 2026, el delantero que jugó en la selección uruguaya del Maestro Óscar Tabárez, cumplirá 40 años, pero, como informa el diario deportivo AS de España, "es incombustible".

El nivel goleador de Stuani en esta temporada

Cristhian Stuani lleva anotados hasta ahora tres goles en esta nueva temporada de LaLiga de España.

De todas maneras, le alcanza para ser el goleador de su equipo, ya que nadie lo ha superado, pese a que ha jugado poco debido, entre otras cosas, a que se encuentra lesionado.

El diario deportivo AS destaca: "El delantero fue una pieza clave de la permanencia la temporada pasada, marcando en la segunda vuelta ocho goles que le acabaron valiendo a los de Míchel para seguir en la máxima categoría. Es, con 11 (tres esta temporada y ocho la pasada) el máximo goleador de Girona en 2025".

Y agrega: "Ningún otro delantero de la plantilla, y no han habido precisamente pocos, se acerca a sus cifras. Ni Abel Ruiz ni Vanat ni por supuesto Miovski han tenido registros tan buenos como los del uruguayo. El delantero charrúa se ha perdido los últimos cuatro partidos debido a una rotura en el sóleo de la pierna izquierda, pero ni así han conseguido superar su marca. Tras cuatro semanas de baja, debería estar disponible ya para los próximos e importantes compromisos del equipo".

"Es una leyenda del club, el jugador más importante de la historia de la entidad, y un referente dentro y fuera del campo. Además, este 2025 ha demostrado que todavía es el mejor goleador del equipo", finaliza el medio español.

