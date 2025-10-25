Christian Stuani metió un doblete y Federico Viñas anotó su primer gol en LaLiga española en un partidazo entre Girona y Oviedo

Girona y Oviedo abrieron la jornada de sábado de LaLiga española con un empate 3-3 con fuerte presencia uruguaya. El experimentado Christian Stuani puso dos goles para los locales y del otro lado Federico Viñas anotó su primer gol en el torneo.

El partido, disputado en el Estadio Montilivi, tuvo un primer tiempo tranquilo, en el que la única emoción fue el gol de penal de Viñas a los 38 minutos para darle el 1-0 al Oviedo. El exjugador de Juventud de Las Piedras y el América de México pateó de zurda cruzado a la derecha y venció al arquero argentino Paulo Gazzaniga.

Es el primer gol de Viñas en la temporada 2025/2026 y en la primera división española . Jugó ocho de los diez partidos de la liga, con un total de 325 minutos en cancha.

En el segundo tiempo aparecieron las emociones. A los 57 minutos el venezolano Salomón Rondón puso el 2-0 para el Oviedo con un cabezazo en un córner lanzado por el argentino Santiago Colombatto.

URUGUAYOS Por un "problema personal", Cristhian Stuani no estará en el debut de Girona en LaLiga y su DT despejó los rumores de una salida al fútbol árabe

URUGUAYOS La decisión de Cristhian Stuani, quien sonó para Nacional, sobre el futuro de su carrera a sus 38 años

Al minuto del segundo gol visitante ingresó al partido Christian Stuani, que cambió el partido: a los 61 le cometieron un penal, que él mismo anotó con un remate raso al palo derecho del arquero Aarón Escandell.

A los 83 Girona empató el partido con un remate potente de afuera del área de Azzedine Ounahi, y a los 90 volvió a aparecer Stuani, que nuevamente de penal puso el 3-2 para el local. Son los dos primeros goles del delantero de 39 años en esta temporada, en la que ya jugó seis partidos con 156 minutos en cancha.

Cuando parecía que los tres puntos quedaban en Girona, el defensor David Carmo conectó un rebote en el área para darle el empate 3-3 al Oviedo.

El empate no dejó contento a ninguno de los equipos: ambos siguen en los dos últimos lugares de la tabla, con 7 puntos cada uno.