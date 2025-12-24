Dólar
FÚTBOL

El jugador que hizo sufrir a Nacional en la Copa Libertadores 2025 y que dio indicios que ya firmará con Boca Juniors

El equipo de Miguel Merentiel y de Edinson Cavani contrata a un futbolista muy importante

24 de diciembre 2025 - 16:54hs
Marino Hinestroza de Atlético Nacional ante Eduardo Vargas de Nacional por la Copa Libertadores 2025

Marino Hinestroza de Atlético Nacional ante Eduardo Vargas de Nacional por la Copa Libertadores 2025

FOTO: AFP

El colombiano Marino Hinestroza, quien fuera gran figura ante Nacional en la Copa Libertadores 2025 en el partido del debut de los tricolores, será nuevo jugador de Boca Juniors y compañero de Miguel Merentiel y de Edinson Cavani.

El futbolista, quien acaba de ganar la Copa Colombia con Atlético Nacional de Medellín ganándole el clásico en la final a Independiente Medellín de Washington Aguerre, nuevo arquero de Peñarol, ya dio indicios en la tarde de este miércoles sobre lo que será su futuro en el fútbol argentino.

El pasado 2 de abril, cuando Nacional comenzó la fase de grupos, Hinestroza convirtió el primero de los goles de su equipo en la goleada 3-0 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Además, brindó las dos asistencias para los restantes tantos que anotaron Kevin Viveros y Alfredo Morelos.

Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín
PEÑAROL

La nueva sanción que deberá cumplir Washington Aguerre en Peñarol, además de los dos partidos por Copa Libertadores

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FÚTBOL

La dura sanción que recibieron Flavio Perchman y Alfredo Jaureguiverry del Tribunal de Ética de la AUF por la fijación del partido Cerro vs Nacional del Torneo Clausura

Hinestroza ya se siente en Boca

Marino Hinestroza dejará a Atlético Nacional de Medellín y jugará en Boca Juniors de Argentina.

En la tarde de este miércoles, ya adelantó algo de lo que sucederá en los próximos días.

hinestroza
Marino Hinestroza y su historia de Instagram para anunciar que est&aacute; a pasos de Boca Juniors

Marino Hinestroza y su historia de Instagram para anunciar que está a pasos de Boca Juniors

Es que en su cuenta de Instagram subió una foto suya con un corazón azul, otro amarillo, y un reloj de arena corriendo, indicando que falta muy poco para que firme su contrato con los xeneizes por cuatro años.

Se trata de un extremo derecho muy hábil, rápido y con gran potencia de remate, por lo que es un gran refuerzo para el conjunto de La Ribera. Tiene 23 años y llega en el mejor momento de su carrera.

Temas:

Boca Juniors Edinson Cavani Miguel Merentiel Nacional Atlético Nacional

