El posible trueque entre Boca Juniors y Racing de Avellaneda, en el que estaría involucrado un ex Peñarol

El mercado de pases en Argentina ya está abierto y en las últimas horas surgió el rumor de que podría darse un trueque entre dos futbolistas de Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda , en el que estaría involucrado un ex futbolista de Peñarol .

Esto surgió principalmente por el interés de Gustavo Costas , entrenador de Racing, en Milton Giménez , el delantero del Xeneize. De acuerdo a la información de Tyc Sports, por el momento no hubo un contacto directo entre la dirigencia de la Academia y la de Boca, pero sí la comunicación fue con la representación del atacante .

No obstante, el mismo medio mencionado anteriormente informa que, cuando Racing se comunique de manera formal con Boca, la institución presidida por Juan Román Riquelme podría preguntar condiciones por el lateral izquierdo Gabriel Rojas , con pasado en Peñarol .

No es la primera vez que Racing se interesa en Giménez, ya que lo había hecho durante el mercado pasado. En ese momento, la dirigencia de Boca pedía una cifra cercana a los siete millones de dólares, tres más de lo que le había pagado a Banfield a mediados del 2024.

En ese entonces, la Academia desistió y se terminó decantando por Elías Torres, quien no pudo demostrar su potencial entre suplencias y la grave lesión que sufrió en la rodilla, y además se dio la llegada del uruguayo Adrián Balboa, quién tampoco ha convencido las veces que le tocó jugar y podría dejar el club este verano.

Gabriel Rojas Gabriel Rojas, en la mira de Boca Juniors

La postura de Boca con Giménez es clara: el futbolista es negociable, pero con la condición de poder recuperar la inversión de cuatro millones de dólares que hizo por él a mediados de 2024. Si los de Avellaneda ofrecen esa cifra o incluye a algún futbolista en la operación, el Xeneize estaría dispuesto a sentarse a entablar conversaciones.

Ante este interés por Giménez, Boca puso sus ojos en Gabriel Rojas para reforzar el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que solamente en ese puesto cuenta con Lautaro Blanco ante la salida de Frank Fabra.

Más allá de que no hubo una respuesta oficial del lado de Racing, todo indica que no estarían dispuestos a incluirlo en una posible negociación por Giménez debido a la importancia que tiene el ex Peñarol en el esquema de Gustavo Costas.