Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
36°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / PREMIO MILLONARIO

El Gordo de Fin de Año se vendió en Pocitos: cuánto dinero se llevan los ganadores

La agencia donde el número fue comprado nunca había vendido el premio mayor, pero desde hace dos años que registra otros ganadores

31 de diciembre 2025 - 12:55hs
20241113 El Gordo de fin de año. Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Foto: Inés Guimaraens

El número 12.075 fue el primer premio del sorteo del Gordo de Fin de Año 2025 y por consiguiente se llevó la cifra de $ 160.000.000.

Esta numeración fue vendida en su totalidad por la Agencia 50 de Pocitos a un vecino de este barrio de Montevideo. El afortunado compró este número junto con otros vecinos de la zona, por lo que se repartirán la cifra millonaria.

Es la primera vez que esta agencia vende el premio mayor, sin embargo ya había tenido otros premios importantes en los dos últimos años del sorteo. En las anteriores instancias vendió premios dentro de los cinco primeros números.

Más noticias
sorteo del gordo de fin de ano en vivo: mira cual fue el numero ganador y todos los resultados
SORTEO

Sorteo del Gordo de Fin de Año EN VIVO: mirá cuál fue el número ganador y todos los resultados

Estación de servicio Ancap de la rambla de Malvín 
MONTEVIDEO

Entraron a estación de servicio para robar alcohol y uno de ellos fue reducido por trabajadores: seguridad fue agredido

Este año, el segundo premio fue de $ 10.000.000 y el tercero de $ 4.000.000. El cuarto y quinto premio fue de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo de $ 400.000.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo Vespertino de Quiniela y Tómbola - 08/09/2025

Cuál fue el número ganador y todos los resultados del Gordo de Fin de Año 2025 EN VIVO

El número ganador fue el 12.075 que se vendió en su totalidad en la Agencia 50 de Pocitos ubicada en Juan Benito Blanco 895.

  • 12.075
  • 15.341
  • 06.496
  • 16.629
  • 01.466
  • 11.476
  • 12.389
  • 12.044
  • 33.554
  • 04.457
  • 25.880
  • 15.772
  • 36.689
  • 20.795
  • 09.750
  • 18.416
  • 20.392
  • 37.178
  • 0.0872
  • 17.017

Desde el 3 de noviembre que los billetes del Gordo estuvieron disponibles en todo el país a través de los Agentes y Subagentes de Lotería. El director de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti, contó que si bien no quedaban muchos números disponibles el martes, hasta la última hora de la tarde se pudo participar.

"Los fondos recaudados contribuyen al fortalecimiento de instituciones como el Hospital Maciel, el Hospital Pereira Rossell, el Hospital Pasteur y al apoyo del deporte amateur en todo el territorio nacional", informaron desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Dónde fueron comprados los otros números ganadores

El premio mayor y otros nueve fueron comprados en agencias de Montevideo, otros nueve en el interior del Uruguay y el restante fue adquirido en formato electrónico. El segundo premio, ganador de $ 10.000.000, fue comprado en Piriápolis.

Los números del tercer, cuarto y quinto premio fueron adquiridos en la capital del país. El sexto premio fue para Lagomar, séptimo para Tacuarembó, octavo para Nueva Helvecia y noveno para Paysandú. El décimo, decimoprimero y decimosegundo premio volvieron para Montevideo, mientras que el que le sigue fue comprado de manera electrónica.

Del decimocuarto al decimosexto, los ganadores compraron los números en Montevideo y los cuatro restantes los compraron en Paysandú, Lagomar, Las Piedras y Paysandú, respectivamente.

Cuándo se juega la Revancha de Reyes: primer premio es de $ 80.000.000

Loterias, quiniela, 5 de oro, juegos de azar

La Revancha de Reyes se realizará el próximo viernes 23 de enero y contará con $80.000.000 como primer premio, es decir la mitad de lo que pagó el Gordo de este año. Los billetes ya se encuentran a la venta en los locales habilitados de todo el país. El número entero cuesta $7.000 mil pesos, $700 pesos el décimo y la fracción electrónica $350 pesos.

"Con los resultados (del Gordo) ya definidos, la atención se centra ahora en la Revancha de Reyes, una nueva oportunidad para quienes buscan comenzar el año con un golpe de suerte", contaron desde Loterías y Quinielas.

Temas:

Gordo de Fin de Año 2025 Revancha de reyes

Seguí leyendo

Las más leídas

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera

A dos días de llegar a Nacional, Maximiliano Silvera borró lo que escribió tras la goleada de Peñarol por 3-0 en el clásico del Torneo Clausura

Montecon en el puerto de Montevideo. Archivo
PUERTO

Empresa que inició litigio contra Uruguay por el puerto se unió a un conglomerado forestal para instalar una terminal al sur de Brasil

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol quiere que los dos partidos de suspensión que arrastra Washington Aguerre, los cumpla en la Copa de la Liga: se define el lunes 5 y mirá cuántos votos se necesitan

El Ministerio de Transporte dio marcha atrás en su declaración de ilegitimidad a la app uruguaya de viajes compartidos Viatik

El Ministerio de Transporte dio marcha atrás en su declaración de ilegitimidad a la app uruguaya de viajes compartidos Viatik

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos