El Gordo de Fin de Año se vendió en Pocitos: cuánto dinero se llevan los ganadores
La agencia donde el número fue comprado nunca había vendido el premio mayor, pero desde hace dos años que registra otros ganadores
31 de diciembre 2025 - 12:55hs
Foto: Inés Guimaraens
El número 12.075 fue el primer premio del sorteo del Gordo de Fin de Año 2025 y por consiguiente se llevó la cifra de $ 160.000.000.
Esta numeración fue vendida en su totalidad por la Agencia 50 de Pocitos a un vecino de este barrio de Montevideo. El afortunado compró este número junto con otros vecinos de la zona, por lo que se repartirán la cifra millonaria.
Es la primera vez que esta agencia vende el premio mayor, sin embargo ya había tenido otros premios importantes en los dos últimos años del sorteo. En las anteriores instancias vendió premios dentro de los cinco primeros números.
Este año, el segundo premio fue de $ 10.000.000 y el tercero de $ 4.000.000. El cuarto y quinto premio fue de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo de $ 400.000.
El sorteo se puede repasar a continuación:
El número ganador fue el 12.075 que se vendió en su totalidad en la Agencia 50 de Pocitos ubicada en Juan Benito Blanco 895.
12.075
15.341
06.496
16.629
01.466
11.476
12.389
12.044
33.554
04.457
25.880
15.772
36.689
20.795
09.750
18.416
20.392
37.178
0.0872
17.017
Desde el 3 de noviembre que los billetes del Gordo estuvieron disponibles en todo el país a través de los Agentes y Subagentes de Lotería. El director de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti, contó que si bien no quedaban muchos números disponibles el martes, hasta la última hora de la tarde se pudo participar.
"Los fondos recaudados contribuyen al fortalecimiento de instituciones como el Hospital Maciel, el Hospital Pereira Rossell, el Hospital Pasteur y al apoyo del deporte amateur en todo el territorio nacional", informaron desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Dónde fueron comprados los otros números ganadores
El premio mayor y otros nueve fueron comprados en agencias de Montevideo, otros nueve en el interior del Uruguay y el restante fue adquirido en formato electrónico. El segundo premio, ganador de $ 10.000.000, fue comprado en Piriápolis.
Los números del tercer, cuarto y quinto premio fueron adquiridos en la capital del país. El sexto premio fue para Lagomar, séptimo para Tacuarembó, octavo para Nueva Helvecia y noveno para Paysandú. El décimo, decimoprimero y decimosegundo premio volvieron para Montevideo, mientras que el que le sigue fue comprado de manera electrónica.
Del decimocuarto al decimosexto, los ganadores compraron los números en Montevideo y los cuatro restantes los compraron en Paysandú, Lagomar, Las Piedras y Paysandú, respectivamente.
Cuándo se juega la Revancha de Reyes: primer premio es de $ 80.000.000
La Revancha de Reyes se realizará el próximo viernes 23 de enero y contará con $80.000.000 como primer premio, es decir la mitad de lo que pagó el Gordo de este año. Los billetes ya se encuentran a la venta en los locales habilitados de todo el país. El número entero cuesta $7.000 mil pesos, $700 pesos el décimo y la fracción electrónica $350 pesos.
"Con los resultados (del Gordo) ya definidos, la atención se centra ahora en la Revancha de Reyes, una nueva oportunidad para quienes buscan comenzar el año con un golpe de suerte", contaron desde Loterías y Quinielas.