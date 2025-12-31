El Gordo de Fin de Año se vendió en Pocitos: cuánto dinero se llevan los ganadores

El número 12.075 fue el primer premio del sorteo del Gordo de Fin de Año 2025 y por consiguiente se llevó la cifra de $ 160.000.000 .

Esta numeración fue vendida en su totalidad por la Agencia 50 de Pocitos a un vecino de este barrio de Montevideo. El afortunado compró este número junto con otros vecinos de la zona , por lo que se repartirán la cifra millonaria .

Es la primera vez que esta agencia vende el premio mayor , sin embargo ya había tenido otros premios importantes en los dos últimos años del sorteo. En las anteriores instancias vendió premios dentro de los cinco primeros números.

Este año, el segundo premio fue de $ 10.000.000 y el tercero de $ 4.000.000 . El cuarto y quinto premio fue de un monto de $ 2.000.000 ; del sexto al décimo de $ 800.000 ; y del undécimo al vigésimo de $ 400.000 .

El sorteo se puede repasar a continuación:

El número ganador fue el 12.075 que se vendió en su totalidad en la Agencia 50 de Pocitos ubicada en Juan Benito Blanco 895.

12.075

15.341

06.496

16.629

01.466

11.476

12.389

12.044

33.554

04.457

25.880

15.772

36.689

20.795

09.750

18.416

20.392

37.178

0.0872

17.017

Desde el 3 de noviembre que los billetes del Gordo estuvieron disponibles en todo el país a través de los Agentes y Subagentes de Lotería. El director de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti, contó que si bien no quedaban muchos números disponibles el martes, hasta la última hora de la tarde se pudo participar.

"Los fondos recaudados contribuyen al fortalecimiento de instituciones como el Hospital Maciel, el Hospital Pereira Rossell, el Hospital Pasteur y al apoyo del deporte amateur en todo el territorio nacional", informaron desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Dónde fueron comprados los otros números ganadores

El premio mayor y otros nueve fueron comprados en agencias de Montevideo, otros nueve en el interior del Uruguay y el restante fue adquirido en formato electrónico. El segundo premio, ganador de $ 10.000.000, fue comprado en Piriápolis.

Los números del tercer, cuarto y quinto premio fueron adquiridos en la capital del país. El sexto premio fue para Lagomar, séptimo para Tacuarembó, octavo para Nueva Helvecia y noveno para Paysandú. El décimo, decimoprimero y decimosegundo premio volvieron para Montevideo, mientras que el que le sigue fue comprado de manera electrónica.

Del decimocuarto al decimosexto, los ganadores compraron los números en Montevideo y los cuatro restantes los compraron en Paysandú, Lagomar, Las Piedras y Paysandú, respectivamente.

Cuándo se juega la Revancha de Reyes: primer premio es de $ 80.000.000

La Revancha de Reyes se realizará el próximo viernes 23 de enero y contará con $80.000.000 como primer premio, es decir la mitad de lo que pagó el Gordo de este año. Los billetes ya se encuentran a la venta en los locales habilitados de todo el país. El número entero cuesta $7.000 mil pesos, $700 pesos el décimo y la fracción electrónica $350 pesos.

"Con los resultados (del Gordo) ya definidos, la atención se centra ahora en la Revancha de Reyes, una nueva oportunidad para quienes buscan comenzar el año con un golpe de suerte", contaron desde Loterías y Quinielas.