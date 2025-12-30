Dólar
/ Nacional / SORTEO

Sorteo del Gordo de Fin de Año EN VIVO: a qué hora es y hasta cuándo se pueden comprar billetes

El primer premio es de $ 160.000.000, mientras que el último equivale a $ 400.000

30 de diciembre 2025 - 16:00hs
20241113 El Gordo de fin de año. Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Foto: Inés Guimaraens

Este martes 30 de diciembre se sorteará el tradicional Gordo de Fin de Año, que tiene un primer premio de $ 160.000.000.

La transmisión en vivo del Gordo se podrá ver por Canal 5, Radio Uruguay y por el canal de YouTube de la Lotería Uruguaya.

Los números serán sorteados en la sede la Lotería Uruguaya, ubicada en Cerrito 220. Este lugar abrirá sus puertas a las 19:30 para quienes quieran presencial el acontecimiento en el lugar. El sorteo, en tanto, inicia a las 21:00.

Desde el 3 de noviembre que los billetes del Gordo están disponibles en todo el país a través de los Agentes y Subagentes de Lotería. El director de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti, contó que si bien no quedan muchos números disponibles, quienes quieran participar del sorteo pueden hacerlo "hasta la última hora de la tarde".

"Los fondos recaudados contribuyen al fortalecimiento de instituciones como el Hospital Maciel, el Hospital Pereira Rossell, el Hospital Pasteur y al apoyo del deporte amateur en todo el territorio nacional", informaron desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

¿Cuánto es el premio final del Gordo de Fin de Año 2025 en Uruguay?

El premio principal del Gordo de Fin de Año 2025 en Uruguay ascenderá a $ 160.000.000. Mientas que el segundo premio será de $ 10.000.000 y el tercero de $ 4.000.000.

El cuarto y quinto premio serán de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo será de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo de $ 400.000.

¿Cómo comprar el billete para el Gordo de Fin de Año Uruguay 2025?

En el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya ya se encuentra disponible el padrón de billetes, el programa de premios y la información necesaria para conocer dónde adquirir un número en los más de 200 puntos de venta.

Link de acceso: www2.loteria.gub.uy.

¿Cuánto salen los billetes para el Gordo de Fin de Año Uruguay 2025?

El billete entero del Gordo de Fin de Año Uruguay 2025 cuesta $ 14.000, mientras que el décimo $ 1.400. También se puede comprar una fracción electrónica, que tiene un costo de $ 350.

Los billetes se pueden obtener en agencias de loterías, agentes de quinielas, subagentes, corredores y loteros. Serán 40.000 los números que se van a jugar en esta edición.

