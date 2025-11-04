Ya están a la venta los billetes para el sorteo del "Gordo de Fin de Año" con gran premio de $160 millones

La Lotería Uruguaya ya habilitó la venta de billetes para la nueva edición del tradicional “Gordo de Fin de Año”, que este año pondrá en juego más de U$S 10 millones en premios.
Con un gran premio de $160 millones para el ganador, el sorteo se realizará el 30 de diciembre. Para facilitar la organización de los tradicionales colectivos, la Lotería Uruguaya adelantó el inicio de la campaña de ventas, brindando más tiempo a los compradores para conseguir los números deseados.
En el sitio web del organismo, los interesados podrán consultar el programa de premios, acceder a un buscador para encontrar los puntos de venta y también adquirir los billetes de manera electrónica.
Además, lo recaudado por el sorteo será destinado a fortalecer el Hospital Maciel, el Pereira Rossell, el Pasteur y a la promoción del deporte amateur en el país.