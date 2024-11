El Gordo de Fin de Año vuelve a su nombre original, tras cambio por reclamo de discriminación en 2023

"El año pasado tuvimos esas llamadas y se optó por no mencionar esa denominación, después nos dimos cuenta que no era tan así, que las propias organizaciones que reúnen a personas con estas características no se sentían ofendidas y por el contrario la gente en general lo veía que no era agraviante", dijo el director de Loterías y Quinielas, Ricardo Berois, a El Observador.