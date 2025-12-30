Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
35°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  26°
Máx  34°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud

El presentador comenzó con algunas complicaciones días atrás cuando se encontraba en su casa de Punta del Diablo y fue atendido de urgencia en Castillos. Posteriormente su cuadro se agravó y fue trasladado a Maldonado.

30 de diciembre 2025 - 10:46hs
RAFA VILLANUEVA

El conductor televisivo Rafael "Rafa" Villanueva presentó en las últimas horas un agravamiento en su estado de salud, según indicaron los presentadores de Telemundo Malena Castaldi y Mariano López.

Villanueva comenzó con algunas complicaciones días atrás cuando se encontraba en su casa de Punta del Diablo y fue atendido de urgencia en Castillos. Posteriormente su cuadro se agravó y fue trasladado a Maldonado.

Estado de salud de Rafa Villanueva

"Desde aquí le mandamos mucha fuerza", sumaron sus compañeros visiblemente quebrados por la situación. El comunicador fue diagnosticado con shock séptico e ingresado al área de CTI del centro de salud, donde fue entubado.

Más noticias
El comunicador Rafael Villanueva
GRAVE

Rafa Villanueva está internado en estado grave en un sanatorio de Maldonado por una infección generalizada

Rafa Cotelo junto a su hija Ema en el festejo de cumpleaños
REDES SOCIALES

El mensaje de Rafa Cotelo por el cumpleaños de 15 de su hija Ema: "la que todo lo puede"

¿Qué es un shock séptico?

El foro Medicina Intensiva define al shock séptico como el resultado de una respuesta inadecuada del huésped a una infección, lo que produce disfunción orgánica. Su progresión se manifiesta por la aparición de estadios clínicos sucesivos, derivados de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la activación de diferentes mediadores inflamatorios que conducen a la disfunción orgánica.

image
Shock séptico

Shock séptico

Uno de los signos característicos es la caída marcada de la presión arterial, que no se corrige fácilmente ni siquiera con líquidos intravenosos. A esto se suman alteraciones en la respiración, el estado de conciencia y la producción de orina, indicadores de que los órganos están empezando a fallar.

El tratamiento requiere cuidados intensivos. Incluye antibióticos de amplio espectro administrados lo antes posible, líquidos intravenosos, medicamentos para sostener la presión arterial y, en muchos casos, asistencia respiratoria.

"Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio”

El presentador de televisión y comunicador Diego González cruzó en X (exTwitter) los comentarios “dolorosos” expresados respecto al estado de salud de "Rafa" Villanueva.

“Capaz que no te gusta el trabajo que hace, pero de verdad eso no te da derecho a explotar de ira contra un tipo que está peleando por vivir. Solo conocés la faceta pública de su vida, una simple proyección de su imagen, una ficción. Somos adultos, debemos saber separar las cosas”, señaló ofuscado.

Embed

Villanueva se encuentra internado en CTI en Maldonado desde el domingo debido a una infección generalizada. En este sentido, González sentenció: "La realidad es una sola, es un tipo, con una familia, tratando de vivir. Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio”.

Temas:

Rafael Villanueva

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafael Villanueva en La Pecera. Archivo
SALUD

Qué se sabe de la salud de Rafael Villanueva: el comunicador sigue internado muy grave en CTI y qué es el período de "reanimación" que evalúan los médicos

Nacho Álvarez
ENTREVISTA

"Todos tienen el culo sucio, en muchos medios se bajan líneas": Nacho Álvarez, su libro, su proyecto de streaming para 2026 y su vínculo con la TV

Combustibles: proyecciones anticipan baja en los precios de la nafta y el gasoil para enero de 2026
TARIFAS PÚBLICAS

Combustibles: proyecciones anticipan baja en los precios de la nafta y el gasoil para enero de 2026

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio
NACIONAL

Kike Olivera no se entrega, no quiere irse de Gremio a Bahia y le pidió a los dirigentes brasileños que negocien con Nacional

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos