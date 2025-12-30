Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud

El conductor televisivo Rafael "Rafa" Villanueva presentó en las últimas horas un agravamiento en su estado de salud, según indicaron los presentadores de Telemundo Malena Castaldi y Mariano López .

Villanueva comenzó con algunas complicaciones días atrás cuando se encontraba en su casa de Punta del Diablo y fue atendido de urgencia en Castillos . Posteriormente su cuadro se agravó y fue trasladado a Maldonado .

"Desde aquí le mandamos mucha fuerza", sumaron sus compañeros visiblemente quebrados por la situación. El comunicador fue diagnosticado con shock séptico e ingresado al área de CTI del centro de salud, donde fue entubado.

El foro Medicina Intensiva define al shock séptico como el resultado de una respuesta inadecuada del huésped a una infección, lo que produce disfunción orgánica. Su progresión se manifiesta por la aparición de estadios clínicos sucesivos, derivados de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la activación de diferentes mediadores inflamatorios que conducen a la disfunción orgánica.

Uno de los signos característicos es la caída marcada de la presión arterial, que no se corrige fácilmente ni siquiera con líquidos intravenosos. A esto se suman alteraciones en la respiración, el estado de conciencia y la producción de orina, indicadores de que los órganos están empezando a fallar.

El tratamiento requiere cuidados intensivos. Incluye antibióticos de amplio espectro administrados lo antes posible, líquidos intravenosos, medicamentos para sostener la presión arterial y, en muchos casos, asistencia respiratoria.

"Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio”

El presentador de televisión y comunicador Diego González cruzó en X (exTwitter) los comentarios “dolorosos” expresados respecto al estado de salud de "Rafa" Villanueva.

“Capaz que no te gusta el trabajo que hace, pero de verdad eso no te da derecho a explotar de ira contra un tipo que está peleando por vivir. Solo conocés la faceta pública de su vida, una simple proyección de su imagen, una ficción. Somos adultos, debemos saber separar las cosas”, señaló ofuscado.

Embed El Rafa Villanueva es un buen tipo, ojalá se recupere. Me gustaría reflexionar sobre algo, capaz que X no es el mejor lugar, pero es el que hay. Rafa es un crá, lo conozco hace años, y es doloroso leer algunos comentarios. Dicen “es parte del juego de las redes”, no, no es, todo… — Min. Diego González González (@diegodelacurva) December 30, 2025

Villanueva se encuentra internado en CTI en Maldonado desde el domingo debido a una infección generalizada. En este sentido, González sentenció: "La realidad es una sola, es un tipo, con una familia, tratando de vivir. Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio”.