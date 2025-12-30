Dólar
/ Cultura y Espectáculos / REDES SOCIALES

El mensaje de Diego González sobre los comentarios "dolorosos" contra Rafa Villanueva: "Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio"

Diego González publicó en su cuenta de X un mensaje denunciando "el odio sin sentido" en publicaciones sobre su colega que está internado en CTI

30 de diciembre 2025 - 10:38hs
Diego González y Rafa Villanueva

Desde el pasado fin de semana, la salud del conductor televisivo Rafael Villanueva es uno de los temas que se sigue con más atención en los medios uruguayos. El comunicador está internado en CTI en Maldonado luego de sufrir una infección intestinal (diarrea) que devino en una inflamación generalizada y falla de varios órganos a la vez (septicemia).

Villanueva está internado en estado muy grave, sedado e intubado. El abogado de Villanueva, Juan Fagúndez, había dicho en las últimas horas que el comunicador había sufrido una "infección a nivel gástrico" que había derivado en un "shock séptico".

Ante esa situación, el comunicador Diego González publicó en su cuenta de X (exTwitter) un mensaje a propósito de publicaciones con "odio sin sentido" dirigidas a su colega, y reclamó "cariño y empatía" para Villanueva.

El mensaje de Diego González sobre Rafa Villanueva

"El Rafa Villanueva es un buen tipo, ojalá se recupere", escribió el conductor de La aldea (TV Ciudad). "Me gustaría reflexionar sobre algo, capaz que X no es el mejor lugar, pero es el que hay. Rafa es un crá, lo conozco hace años, y es doloroso leer algunos comentarios. Dicen 'es parte del juego de las redes', no, no es, todo tiene un límite, y por lo menos para mí el límite es el odio sin sentido".

"Capaz que no te gusta el trabajo que hace, pero de verdad eso no te da derecho a explotar de ira contra un tipo que está peleando por vivir", agregó el comunicador. "Solo conocés la faceta pública de su vida, una simple proyección de su imagen, una ficción. Somos adultos, debemos saber separar las cosas. La realidad es una sola, es un tipo, con una familia, tratando de vivir. Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio".

