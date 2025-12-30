Dólar
/ Nacional / RENUNCIA

Renunció la directora del hospital pediátrico del Pereira Rossell por discrepancias con el director general de la institución

Virginia Longo tomó la decisión tras diversas discrepancias con Gustavo Giachetto

30 de diciembre 2025 - 13:01hs
Hospital Pereira Rossell

Hospital Pereira Rossell

La directora del hospital pediátrico del Pereira Rossell, Virginia Longo, renunció en las últimas horas ante diversas discrepancias con el director general del centro, Gustavo Giachetto, confirmaron a El Observador fuentes del prestador de salud.

Longo, quien mantenía un bajo perfil dentro del hospital, era reconocida como una persona de referencia que tiene un importante conocimiento del funcionamiento de la institución. Cuando asumió Yamandú Orsi como presidente, su nombre estaba entre una de las posibilidades para liderar la dirección general del Pereira, sin embargo, las autoridades políticas se inclinaron por Gustavo Giachetto, profesor de Pediatría.

La designación de Giachetto llevó a Javier Prego, excatedrático de Emergencia Pediátrica, y a Walter Pérez, profesor de Pediatría, a no aceptar trabajar en el prestador de salud por su mala relación con el hoy director, revelaron fuentes del centro médico a El Observador. Longo aceptó, pero a menos de un año presentó la renuncia.

En su lugar asumirá la hoy subdirectora del hospital pediátrico, Adriana Martínez, cercana a Giachetto.

La renuncia de Longo, según pudo saber El Observador, causó preocupación en distintas unidades académicas, dado que era considerada como una "pieza clave" en el armado del Hospital de Día para asuntos psiquiátricos y la unidad del dolor, entre otros proyectos.

