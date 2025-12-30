El mensaje de Rafa Cotelo por el cumpleaños de 15 de su hija Ema: "la que todo lo puede"

Rafa Cotelo junto a su hija Ema en el festejo de cumpleaños

El pasado fin de semana fue de fiesta para el comunicador Rafa Cotelo y su familia, en especial para su hija Ema, que festejó su cumpleaños de 15. El conductor de La mesa de los galanes y figura de Canal 10 publicó en sus redes una serie de mensajes para su hija y algunas fotos del festejo.

Desde 2015, Ema ha tenido una serie de intervenciones vinculadas a una condición similar a la hidrocefalia, que han llevado a que se organicen campañas de apoyo, y por las que tuvo que viajar en distintas ocasiones a Argentina para operarse, según ha contado Cotelo.

Por eso, la celebración tuvo un sabor particular para su padre. El fin de semana publicó una serie de fotos de su hija en Instagram, donde escribió " Hoy cumple XV (y no 15) Ema, que en griego significa 'la que todo lo puede'".

"Eso no sé en qué parte de Grecia es así, pero a la altura del Cerro, seguro" , agregó con humor, en referencia a una de las calles más famosas del barrio donde se crio y vive actualmente.

La camiseta del club Cerro también estuvo presente en el festejo, realizado en el salón Naranjo amargo, según se pudo ver en las fotos de la fiesta que fueron publicadas por el local y por Cotelo.

"Quince años, cien vidas, mil amigos, un millón de abrazos. Todo eso juntó Ema. Y como ustedes han sido testigo y parte, gracias por dejarnos brindar, y salú", escribió el comunicador en el posteo.

La fiesta tuvo presentaciones del dúo musical Piero y Horacio, así como del cantante tropical Denis Elías, otro oriundo del Cerro de Montevideo. Entre los invitados estuvieron Luis Suárez y Diego Godín, así como Iñaki Abadie.