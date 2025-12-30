Empresa que inició litigio contra Uruguay por el puerto se unió a un conglomerado forestal para instalar una terminal al sur de Brasil

Montecon en el puerto de Montevideo. Archivo Diego Battiste

La empresa Neltume Ports, que meses atrás presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por la disputa sobre la operación portuaria en Uruguay, se unió a un conglomerado forestal (CMPC Celulose) para operar una terminal portuaria al sur de Brasil, informaron medios especializados.

Neltume Ports es la accionista mayoritaria de Montecon y se unió a la también chilena CMPC Celulose para instalar la Terminal Río Grande del Sur S.A., informó el sitio Altamarnews.

Desde allí se buscará manejar distintos tipos de cargas, con un especial énfasis en celulosa dadas las características de las empresas que se encargarán de la gestión.

Para concretar esta terminal portuaria varios organismos públicos de Brasil firmaron un acuerdo con la firma Terminal Río Grande del Sur S.A. el pasado 19 de diciembre. Esto otorgó el derecho a la firma para implementar y operar la terminal, que tendrá dos atracaderos para buques, dos para barcazas y un almacén con capacidad para 194 mil toneladas de celulosa.

Neltume Ports inició una demanda a Uruguay luego del acuerdo firmado en la administración pasada para extender la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) a Katoen Natie. La empresa chilena sostuvo entonces que el gobierno uruguayo incumplió sus obligaciones, lo que afectó sus intereses comerciales.