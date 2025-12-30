Mirá el gol de espalda de Cristiano Ronaldo que empató en la Saudi Pro League y este miércoles se le puede acercar en la punta Al-Hilal de Darwin Núñez

Cristiano Ronaldo prácticamente no falla nunca. En casi todos los partidos que ha jugado este año con su equipo, Al-Nassr de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, ha convertido, pero lo que hizo este martes, no lo había hecho aún: convirtió un gol con la espalda.

Pese a ese tanto que fue el 2-1 transitorio, su equipo finalmente no pudo ganar jugando como visitante y el compromiso terminó en empate 2-2 contra Al-Ettifaq.

Esto puede darle la chance al club de Darwin Núñez, Al-Hilal, que este miércoles 31 de diciembre a la hora 20.30 de Arabia Saudita, a las 14.30 de Uruguay, de que le recorte 2 puntos en la pelea por el liderazgo del torneo.

El gol de espalda de CR7

Cuando se jugaban los 67 minutos y el partido entre ambos equipos estaba 1-1, llegó el gol de Cristiano Ronaldo con la espalda.

Su compañero de equipo y de selección de Portugal, Joao Félix, intentó un remate al arco, que se desvió en el astro luso y se metió en el arco.

El árbitro le dio el gol a Cristiano Ronaldo -en realidad, había sido de él, ya que el remate de Joao Félix iba hacia otro lado y muy suave-, para el 2-1 transitorio. Así, el goleador llegó a 957 goles en su carrera y se sigue acercando a su meta de los 1.000.

Pero el holandés Wijnaldum buscó la igualdad y la consiguió sobre los 80 para el 2-2 definitivo.

Hasta ahora, Al-Nassr, el equipo de CR7, había batido un récord en la Saudi Pro League, ya que había ganado sus 10 encuentros disputados en esta temporada, por lo que estos son los 2 primeros puntos que deja por el camino.

Ahora, Al-Nassr quedó, con un partido de más jugado, puntero con 31 puntos, por lo que Al-Hilal con Darwin Núñez, si gana este miércoles quedaría con 29 y le recortaría 2 unidades en la lucha por la punta.