OSE exhortó a la población "a realizar un uso responsable del agua" ante escenario hídrico de lluvias escasas

OSE , la empresa responsable de brindar agua potable, exhortó a la población de la zona sur del país "a realizar un uso responsable" del servicio ante escenario hídrico de precipitaciones escasas , previo a la llegada de enero .

Debido al aumento de las temperaturas , en los últimos días hubo un aumento del consumo en la zona metropolitana. Las autoridades estiman que este miércoles 31 de diciembre pueda registrarse un pico en el consumo debido a que se prevé que se la jornada con mayor temperatura, de acuerdo a los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Según supo El Observador, en los últimos dos días el consumo en Montevideo y el área metropolitana fue de 637.325 y 650.800 metros cúbicos ; mientras que la planta de Aguas Corrientes puede producir como máximo 700 mil metros cúbicos .

A su vez, ante el escenario hídrico de este verano, la empresa pública comenzó a implementar medidas preventivas . "Las acciones que se vienen desarrollando de forma progresiva incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia , entre otras medidas", señaló un comunicado de la OSE este martes.

Estas medidas se tomaron luego de una reunión interinstitucional entre la empresa, el Inumet y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua). Las decisiones se tomaron en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías (PES) aprobado para el sistema de agua potable metropolitano.

Por su parte, el Inumet ya había alertado por altas temperaturas en todo el país, con máximas que oscilarán entre 31 y 35 °C. Además pronosticaron que a partir del lunes 29, las temperaturas máximas, principalmente al sur del Río Negro, comenzarán a ascender, alcanzando valores puntuales de entre 36 y 38 °C", comentaron desde Meteorología.

"Respecto a las temperaturas mínimas, se esperan valores a nivel país entre 14 y 18 °C, motivo por el cual no se configura una ola de calor. En cuanto a la humedad, no se prevén valores elevados, por lo que la sensación térmica será similar a las temperaturas pronosticadas", agregaron desde el instituto.

Qué medidas recomienda la OSE para preservar el agua este verano

La empresa pública emitió una serie de recomendaciones a la población para preservar el agua potable este verano ante un escenario hídrico de escasa precipitaciones.

OSE exhorta a la población a realizar un uso responsable del agua, en particular: