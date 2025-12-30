Dólar
/ Economía y Empresas / TARIFAS PÚBLICAS

Combustibles: el gobierno definió una baja en los precios de la nafta y el gasoil

Las nuevas tarifas rigen desde este jueves 1° de enero y hasta el 28 de febrero próximo

30 de diciembre 2025 - 14:23hs
Combustibles
Foto: Leonardo Carreño

El Poder Ejecutivo anunció los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes desde este jueves 1° de enero y por dos meses, hasta el 28 de febrero, cuando se realizará la próxima revisión según la nueva metodología.

La nafta Súper 95 baja $ 0,23 y pasa de $ 78,02 a $ 77,79 por litro como precio máximo de venta al público.

Por su parte, el gasoil 50S se abarata $ 0,87 y pasa de $ 49,77 a $ 48,9 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio.

En tanto, el supergás (tarifa subsidiada) se mantiene en $ 88,46 por kilo. De esta manera, la garrafa de 13 kilos tendrá un costo al público de $ 1.150 (sin envío).

Los hogares de menores ingresos (beneficiarios del Mides) continuarán accediendo a una rebaja del 50% y pagarán $ 575 por una garrafa de 13 kilos.

