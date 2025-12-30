Cómo funcionará la recolección de basura en Montevideo tras Año Nuevo: la intendencia pidió sacar residuos a partir del viernes

La Intendencia de Montevideo informó cómo funcionará el servicio de recolección de basura tras los festejos del Año Nuevo 2025 , el jueves de esta semana.

La comuna informó que no habrá recolección nocturna el próximo miércoles 31 de diciembre , por este motivo solicita a los vecinos a no sacar los residuos desde el 31 en la tarde y a que esto lo hagan recién a partir del viernes 2 de enero "para evitar situaciones de desborde".

Para el jueves 1° de enero se adoptaron medidas especiales, la intendencia movilizará recursos para atender los entornos de contenedores con camiones y motocarros que recorrerán los barrios "trabajando para que la ciudad luzca de la mejor manera ".

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou , señaló que estas medidas se tomaron después de la situación del día de la Nochebuena pasada . Según el jerarca, el miércoles 24 de diciembre " presentó dificultades que no estaban previstas y cuya solución provocó un gran despliegue por parte de la intendencia”.

Antes de esta festividad, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) realizó un paro y luego las jornadas de Nochebuena y Navidad, varios contendedores de basura se vieron desbordados.

"El paro, más la Nochebuena, más la Navidad hicieron que en cuatro días las horas de vaciado fueran muy pocas", había expresado Herou sobre la situación de la basura tras la Navidad. Por otro lado, desde Adeom señalaron que "faltan recursos, personal y una política de residuos".

Por otra parte, la IM señala como "exitosa" la distribución de contenedores intradomiciliarios en diferentes zonas de Montevideo y Herou señaló que tuvieron "una excelente recepción por parte de vecinas y vecinos".

Desde la comuna aseguran que "se trata del primer paso hacia el objetivo planteado por la administración del intendente Mario Bergara para que, al final de la gestión, el 60% de la población tenga contenedores dentro de su casa o del predio en el que vive".

"Este mes presentamos un Plan Departamental de Limpieza que prevé una transformación a todo nivel. Su aplicación cambiará por completo la recolección de los residuos pero, aunque la responsabilidad es sin dudas de la intendencia, necesitamos trabajar con vecinos y vecinas", sentenció el jerarca departamental.

Este plan consiste en un nuevo sistema de recolección de basura que incluye contenedores para cada hogar en gran parte de Montevideo. Se trata de alrededor de 9.000 contenedores intradomiciliarios (para cada casa) y 9.000 intraprediales (para su cooperativa o complejo de vivienda si es que están dentro de uno). El objetivo es extender el nuevo modelo de contenedores a gran parte de la capital.