Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Edinson Cavani continuará en Boca Juniors: "Va a estar trabajando para ponerse en condiciones", dijo el Chelo Delgado, que lanzó una crítica al uruguayo

Cavani jugó 24 partidos de los 44 que disputó Boca en el 2025, en los que convirtió cinco goles y aportó dos asistencias

11 de diciembre 2025 - 8:21hs
Edinson Cavani festejando un gol en Boca Juniors

Edinson Cavani festejando un gol en Boca Juniors

Tras la eliminación con Racing en las semifinales del Clausura de la Liga Profesional de Argentina, en Boca Juniors comenzaron los rumores sobre las posibles salidas de jugadores de cara al 2026. Uno de los apuntados es el uruguayo Edinson Cavani, que este año se perdió casi 20 partidos por distintas lesiones.

El delantero de 38 años jugó 24 partidos de los 44 que disputó Boca en el 2025 (el 54% de los encuentros), en los que convirtió cinco goles y aportó dos asistencias. Tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero el final de su temporada en Boca dejó dudas.

Jugó ocho partidos de los 16 de la fase inicial del Torneo Clausura, y aunque volvió para la fase de eliminatorias y disputó 40 minutos entre los octavos y los cuartos de final, luego se resintió de su lesión vertebral en el calentamiento de las semis ante Racing y dejó a Boca con una opción menos en el banco.

Marcelo "Chelo" Delgado, exjugador y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca, fue consultado sobre el futuro de Cavani en una entrevista con Radio La Red, y aseguró que el uruguayo continuará en el club en 2026.

El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera
URUGUAYOS

Edinson Cavani reconoció estar en deuda con el hincha de Boca Juniors; mirá lo que dijo

Miguel Merentiel
FÚTBOL ARGENTINO

Miguel Merentiel tiene altas chances de irse de Boca Juniors en el próximo mercado de pases: los detalles

"Seguramente, va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene el próximo año", afirmó Delgado.

De todas formas, el dirigente xeneize no dejó pasar la situación de las lesiones del delantero y lanzó una crítica: "Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos".

"A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que se recupere de la mejor manera”, reconoció por otra parte el exdelantero.

Temas:

Edinson Cavani Boca Juniors Delgado Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Gino Santilli
FÚTBOLX100

Cerro Largo rompió el molde: Gino Santilli, el golero argentino que superó a Luis Mejía y que fue elegido como el mejor del arco en Uruguay en 2025 en Fútbolx100

Joaquín Papa, Abel Hernández y José Luis Palma
FÚTBOLX100

Liverpool se le planta a los grandes: tuvo en Abel Hernández al mejor jugador, a Joaquín Papa mejor técnico y a Palma mejor dirigente en Fútbolx100

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi 
URUGUAYOS

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi en la Messi Cup de Miami; mirá el video

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL Y NACIONAL

Amenazaron de muerte a Maxi Silvera: su abogado negó contrato con Nacional y dijo que hay tres equipos interesados en el delantero de Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos