Edinson Cavani continuará en Boca Juniors: "Va a estar trabajando para ponerse en condiciones", dijo el Chelo Delgado, que lanzó una crítica al uruguayo

Tras la eliminación con Racing en las semifinales del Clausura de la Liga Profesional de Argentina , en Boca Juniors comenzaron los rumores sobre las posibles salidas de jugadores de cara al 2026 . Uno de los apuntados es el uruguayo Edinson Cavani , que este año se perdió casi 20 partidos por distintas lesiones.

El delantero de 38 años jugó 24 partidos de los 44 que disputó Boca en el 2025 (el 54% de los encuentros), en los que convirtió cinco goles y aportó dos asistencias . Tiene contrato hasta diciembre de 2026 , pero el final de su temporada en Boca dejó dudas.

Jugó ocho partidos de los 16 de la fase inicial del Torneo Clausura , y aunque volvió para la fase de eliminatorias y disputó 40 minutos entre los octavos y los cuartos de final, luego se resintió de su lesión vertebral en el calentamiento de las semis ante Racing y dejó a Boca con una opción menos en el banco.

Marcelo "Chelo" Delgado , exjugador y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca, fue consultado sobre el futuro de Cavani en una entrevista con Radio La Red, y aseguró que el uruguayo continuará en el club en 2026 .

FÚTBOL ARGENTINO Miguel Merentiel tiene altas chances de irse de Boca Juniors en el próximo mercado de pases: los detalles

URUGUAYOS Edinson Cavani reconoció estar en deuda con el hincha de Boca Juniors; mirá lo que dijo

"Seguramente, va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene el próximo año", afirmó Delgado.

De todas formas, el dirigente xeneize no dejó pasar la situación de las lesiones del delantero y lanzó una crítica: "Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos".

"A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que se recupere de la mejor manera”, reconoció por otra parte el exdelantero.